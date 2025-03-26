Сначала геймерам придется довольствоваться играми от самого разработчика консоли

Фанаты Nintendo ликуют и разбивают шампанское, так как стало известно, что новейшая консоль компании, Switch 2, выйдет уже совсем скоро, в июне этого года. И на первых порах она будет поставляться с привычными играми Nintendo.

В ходе проведения конференции GDC издание Insider Gaming сообщило о существовании множества разговоров касательно выхода Switch 2 и её запуска летом, что согласуется с муссировавшимися ранее слухами.

Впрочем, наиболее интересной особенностью запуска новой консоли является трехфазный период появления игр для неё. В первую очередь на рынок попадут тайтлы от самой Nintendo, а уже вслед за ними в октябре и ноябре последуют проекты от сторонних студий, которые получат комплекты разработки в июне. Оставшаяся третья фаза приурочена к новогодним праздникам.

В атмосфере отсутствия сведений о Nintendo Switch 2 всплывшие подробности хоть как-то разбавляют информационный вакуум, пусть пока неизвестно, какие конкретно игры выйдут первыми.

Впрочем, 2 апреля стартует мероприятие Nintendo Direct, где мы сможем больше узнать о новинке. Возможно, кроме новой Mario Kart игрокам подвезут что-то чуть более интересное.