Искусственный интеллект начал вытеснять людей с творческими профессиями

В последнее время в сфере разработки видеоигр наблюдаются волны массовых увольнений, затрагивающие тысячи работников. Они начинают постепенно заменяться на искусственный интеллект, который дешевле, выдвигает минимум требований и выдает вполне неплохие результаты.

На этом фоне в США стартовала инициатива по защите населения от вытеснения его ИИ. Новая организация получила наименование "профсоюз работников видеоигр" (UVW). Данная структура будет работать в сотрудничестве с профсоюзом работников связи Америки.

А целью обоих профсоюзов станет противодействие тенденции увольнений, когда компании, подвергающие людей сокращению, продолжают получать огромную прибыль. Слоган UVW звучит следующим образом: "достатачно; пора работодателям начать ценить людей выше доходов".

Основные требования профсоюза работников видеоигр помимо прочего включают предварительное уведомление об увольнении и оплачиваемый отпуск после увольнения. Также здесь фигурирует защита от генеративного ИИ, наводящего ужас на профессиональных творцов, особенно в индустрии видеоигр.

Создание UVW последовало за технической презентацией Sony, не предназначенной для публики, где была показана Элой из Horizon, голос и мимика которой были созданы при помощи ИИ.

В 2024 году как минимум 182 компании уволили суммарно более 14 000 работников игровой индустрии. Ожидается, что в 2025 году тенденция продолжится и за первый квартал безработными окажутся еще 600 сотрудников.