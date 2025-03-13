Повышенный объем видеопамяти будет кстати в новых играх

NVIDIA услышала мольбы геймеров с ограниченным бюджетом и в течение следующих нескольких дней анонсирует "народный" графический ускоритель GeForce RTX 5060. И хотя сама компания пока не подтвердила запуск, розничные продавцы уже вовсю готовятся к нему.

Ресурс Videocardz.com сообщает, что китайский ритейлер уже выставил в продажу GeForce RTX 5060 и 5060 Ti с указанием цен в юанях. В переводе на доллары это $520 и $590, а на рубли — ₽45 000 и ₽51 000.

Удивительным является указание наличия в GeForce RTX 5060 12-ти гигабайт видеопамяти, хотя более ранние утечки указывали на объем в 8 ГБ VRAM. Это может быть как неточностью, так и надеждой геймеров на то, что видеокарта станет их путеводителем в мир ААА-игр на ближайшие лет пять. Это не противоречит 128-битной шине, так как NVIDIA вполне может задействовать 3 ГБ чипы GDDR7.

Впрочем, вместе с GeForce RTX 5060 12 GB может появиться и GeForce RTX 5060 8 GB с 2 ГБ чипами. Учитывая довольно производительный GPU с 3840 CUDA-ядрами, имеет смысл остановить свой выбор на версии с более емкой VRAM.

Что касается цены, то заряженные ритейлером $520 очевидно завышены, а реальная стоимость карты традиционно составит $300-$400. В данном сегменте конкуренция довольно высока. На рынке уже присутствует Intel Arc B580, а на подходе Radeon RX 9060, так что сильно задирать MSRP, как в случае с топами, для NVIDIA будет не вариант.