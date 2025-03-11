Это может указывать на скорый выход данных видеокарт

Сведения о запуске младших версий Radeon RX 9000 периодически просачиваются в сеть, но ни одно из них не является подтверждением скорого выхода данных видеокарт. Исправить сию оплошность сумел зоркий глаз компьютерного сообщества, разглядевший в фильтре мексиканского дистрибьютора DD Tech опции "Radeon RX 9050" и "Radeon RX 9060".

Учитывая тесную связь оптовиков с поставщиками, имеющими выходы на заводы AMD, можно предположить, что DD Tech готовится к официальному анонсу Radeon RX 9050 и 9060, после которого можно будет открывать доступ к их покупке.

Некоторую смуту вносит отсутствие в списке Radeon RX 9060 с приставкой XT. А так же вопрос, являются ли пункты фильтра просто заглушками или указывают на конкретные модели. В любом случае, сам факт присутствия цифровых обозначений XX60 и XX50 указывает на реальное существование младших Radeon RX 9000.

Radeon RX 9050 8 GB позиционируется как соперник GeForce RTX 5050 8 GB в битве за звание "народной" видеокарты нижнего сегмента. Производительность обеих, вероятно, будет примерно соответствовать уровню GeForce RTX 2060 Super.

Если AMD не выкатит младшую карту, то получится, что фанаты "красного" лагеря останутся без модели начального уровня уже вторую серию Radeon подряд. В итоге, Radeon RX 9050 нужна в том числе и для сохранения рыночной доли, иначе геймерам с ограниченным бюджетом придется смотреть в сторону NVIDIA.