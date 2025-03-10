Цифровые предметы могут выступать в качестве инвестиционных инструментов

Bloomberg сообщает, что пока рынок акций США и криптовалюты совершают погружение на дно финансового океана, суммарная стоимость скинов в Counter-Strike 2 продолжает непрерывно расти. По данным платформы Pricempire она уже достигла астрономической суммы в 4,3 млрд долларов.

Как поясняет глава аналитической компании Aldora Юст ван Дрейнен, цифровые предметы в игре начали выступать в качестве инвестиций, цена которых растет в том числе из-за редкости.

Капитализация скинов в Couner-Strike 2 взлетает на фоне введения пошлин Дональдом Трампом. В то время, как традиционные активы проседают из-за данного геополитического фактора, рынок цифовых товаров онлайн-шутера Valve стабилен, как скала, поскольку функционирует в обособленном сообществе.

Экономика цифровых активов базируется на основе своих собственных фундаментальных принципов, не зависит от внешних факторов и подчиняется правилам, формирующимся в игровой культуре.

Стоимость обликов в Couner-Strike 2 может измеряться сотнями тысяч и даже миллионами долларов. Так летом прошлого года фанат игры приобрел скин АК-47 "Поверхностная закалка" за более чем $1 000 000.