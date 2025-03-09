Новый бюджетный графический ускоритель от AMD будет играть в нижнем ценовом сегменте, как и GeForce RTX 5050

Несколько дней назад компьютерное сообщество узнало о скором выпуске GeForce RTX 5050 — первой по настоящему доступной игровой видеокарты NVIDIA со времен GeForce RTX 3050. Последняя вышла более трех лет назад и очевидно требовала замены.

Компания AMD не могла остаться в стороне от данного события и согласно последним утечкам, она готовится к релизу соперника GeForce RTX 5050 в лице Radeon RX 9050. Данный видеоускоритель должен выйти месте с Radeon RX 9060 и 9060 XT.

На текущий момент какие-либо конкретные сведения о спецификациях карты отсутствуют. Но предполагается, что она точно будет иметь 8 ГБ GDDR6 памяти и 128-битную шину, как и GeForce RTX 5050. Естественно, она также получит поддержку FSR 4 и улучшенную производительность в трассировке лучей.

Экстраполируя модель поведения AMD на рынке, можно ожидать, что Radeon RX 9050 будет опережать GeForce RTX 5050 в чистой растеризации, стоя при этом те же $199-250.

Правда у NVIDIA есть более продвинутый апскейлер DLSS Transformer, из-за чего отрыв AMD в теории будет не таким значительным при равном качестве картинки. Но каким бы ни было реальное положение дел, цены в итоге отрегулируются в соответствии с тем, как будут соотноситься между собой эти видеокарты.