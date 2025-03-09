Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
AMD выпустит Radeon RX 9050 для противостояния GeForce RTX 5050
Новый бюджетный графический ускоритель от AMD будет играть в нижнем ценовом сегменте, как и GeForce RTX 5050

Несколько дней назад компьютерное сообщество узнало о скором выпуске GeForce RTX 5050 — первой по настоящему доступной игровой видеокарты NVIDIA со времен GeForce RTX 3050. Последняя вышла более трех лет назад и очевидно требовала замены.

Компания AMD не могла остаться в стороне от данного события и согласно последним утечкам, она готовится к релизу соперника GeForce RTX 5050 в лице Radeon RX 9050. Данный видеоускоритель должен выйти месте с Radeon RX 9060 и 9060 XT.

На текущий момент какие-либо конкретные сведения о спецификациях карты отсутствуют. Но предполагается, что она точно будет иметь 8 ГБ GDDR6 памяти и 128-битную шину, как и GeForce RTX 5050. Естественно, она также получит поддержку FSR 4 и улучшенную производительность в трассировке лучей.

Экстраполируя модель поведения AMD на рынке, можно ожидать, что Radeon RX 9050 будет опережать GeForce RTX 5050 в чистой растеризации, стоя при этом те же $199-250.

Правда у NVIDIA есть более продвинутый апскейлер DLSS Transformer, из-за чего отрыв AMD в теории будет не таким значительным при равном качестве картинки. Но каким бы ни было реальное положение дел, цены в итоге отрегулируются в соответствии с тем, как будут соотноситься между собой эти видеокарты.

#amd #radeon #видеокарта #9050
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Mercedes-Benz начнёт исполнять бирюзовую подсветку, чтобы обозначить движение в автономном режиме
2
Сообщается о первом случае, когда покупателю Civilization 7 на PlayStation разрешили вернуть деньги
+
АвтоВаз показал новый обновленный внедорожник LADA Niva Travel
+
Владельцы консоли Nintendo Switch 2 могут использовать свой смартфон в качестве второго дисплея
+
Xiaomi POCO F7 Ultra будет оснащëн чипсетом Snapdragon 8 Elite и выйдет в марте текущего года
+
Новый компактный смартфон Honor получит 6.3-дюймовый экран
1
«Росатом» построит новую верфь под Мурманском, специализирующуюся на плавучих энергоблоках
+
Один из нидерландских ритейлеров отозвал партию видеокарт RTX 5090 из соображений безопасности
6
На рынке смартфонов началась гонка аккумуляторов емкостью 10 000 мАч
6
LG Display анонсировала появление первых мониторов с OLED Gen 4 в конце 2025 года
4
Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 ХТ уже лежат на российских прилавках, но первые цены «кусаются»
2
WD уходит с рынка SSD и передает производство в руки Sandisk
3
Мобильный телефон от Google получил награду за лучший смартфон года на MWC 2025
+
4-х канальная DDR4 на 5% подняла FPS в играх на платформе LGA 2011-3, в сравнении с 2-х канальной
5
По данным независимых обзорщиков, RX 9070 XT — лучшая видеокарта AMD за последние годы
1
В PCWorld назвали маркетинговой уловкой рекомендованные цены на видеокарты NVIDIA и AMD
5
POCO F7 Ultra протестировали в Geekbench AI
+
Poco F7 Ultra засветился в базе данных Geekbench с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite
+
OpenAI готовит подписку на модель ИИ-ассистента за 20 000 долларов в месяц
+
В XDA рассказали о 6 преимуществах изогнутых ультрашироких мониторов для гейминга
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
5
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
370
PlayStation 5 против Xbox series X - принципиальные отличия двух игровых платформ
7
Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro
4
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
9
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
+

Сейчас обсуждают

Владимир Давыдов
00:59
Круто...и я так хочу.
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
Kolyan108
00:58
Чё? У меня на контроллере Xbox Elite такое уже давно есть.
OpenAI и Oracle объявили о начале строительства нового центра обработки данных в Техасе
VRoman
00:40
Сразу вспоминается как в детстве кипятили в воде пластмассовые банки от майонеза. Из банки они превращались в блюдца за считанные секунды при температуре 100 градусов. :-) Пластик не особо любит высок...
Работа RTX 5090 может вызывать нагрев кабеля питания до 150°C
Алексей Селезнев
00:30
ХУЙЛИ НАША ЭКОНОМИКА НЕ ПОТЯНЕТ КАКОЙ ТАМ ЗВЕЗДИЛ 1 ЭКОНОМИКА ЭВРОПЫ ?
В Кремле заявили, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений с Европой
Nvidia&Intel Hater
00:20
лучше не видеть)) аж стошнило ...и почему на шконке -шеша под шконкой
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Кружит голову Боярышник
00:18
интересно как он с осликом на шконке будет играть в водолаза, кто кого перепукает )))))
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
00:17
Все так,но есть нюанс.Не он с осликом ,а ослик с ним )
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Кружит голову Боярышник
00:15
я не знаток в их блатных понятиях, но видимо - голубой апшерский полупокер в розовом только и должен с осликами любовью заниматься
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Nvidia&Intel Hater
00:11
Шешун занят осликом.Его время.Ослика
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Кружит голову Боярышник
00:10
Апшеронский Голубой полупокер в розовом ты хде?
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем