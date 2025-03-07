Видеокарты предложат новый набор "фишек" NVIDIA по умеренной цене

После оглушительного успеха старших моделей семейства Blackwell компания Дженсена Хуанга собирается явить миру более доступные и массовые GeForce RTX 5050 и 5050 Ti. Они станут залогом высокой производительности современных недорогих игровых ПК.

В GeForce 40 отсутствие младшего видеоускорителя было просчетом "зеленых", особенно на фоне выхода Intel Arc B580, предлагающей высокую производительности при цене в менее, чем $300. GeForce RTX 5050, заменяющая GeForce RTX 3050, призвана исправить данную оплошность и позволить NVIDIA присутствовать во всех сегментах.

К сожалению до опубликования подробных спецификаций пока далеко, но точно известно, что оба GPU получат стандартные 8 ГБ VRAM, чего более, чем достаточно для онлайн-игр, и также вполне хватит для одиночных ААА-проектов на средних настройках графики. Ориентировочный TDP новинок установлен на отметке в 135 Вт.

Учитывая индекс GPU целевым разрешением для GeForce RTX 5050 и 5050 Ti очевидно станет 1080p. Хотя в отличие от предшественницы здесь геймеры получать в свое распоряжении более продвинутый апскейлер DLSS Transformer, который по заверениям очевидцев на пресете производительность выдает картинку лучше, чем прежний DLSS CNN на пресете качество. В некоторых ситуациях также будет полезен новый 4-х кратный генератор кадров.

Что касается стоимости видеокарт, то она предварительно находится в диапазоне $199-249. Выход GeForce RTX 5050 и 5050 Ti запланирован на апрель 2025 года.