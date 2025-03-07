Компания решила сконцентрироваться на выпуске только жесткий дисков

Стало известно, что широко известная всем компьютерным энтузиастам компания Western Digital прекращает производство твердотельных накопителей под своим брендом и полностью покидает рынок, на котором она с переменным успехом находилась последние 8 лет. Отныне компания будет сосредоточена исключительно на создании жестких дисков.

Таким образом рынок SSD переживает еще большую трансформацию, поскольку с него уходит уже второй крупный игрок. Первым был Solidigm, который являлся дочерним подразделением SK Hynix, созданным на базе приобретенного у Intel бизнеса NAND и SSD в 2020 году.

В итоге, торговая марка WD более не будет ассоциировать с твердотельными дисками. Компания передаст бразды правления своей дочке — Sandisk, которую она купила в 2016 году. Можно отметить, что первыми SSD от WD были переименованные SSD от Sandisk.

В качестве причин произошедшего гендиректор WD Ирвинг Тан назвал стремительный рост рынка ИИ, которому нужно много жестких дисков, и компания готова ворваться на него, чтобы обеспечить рост поставок.

Хотя, возможно, дело просто в сложности заработка приличной маржи в высококонкурентной сфере SSD. Многочисленные массовые производители дисков на распространенных контроллерах и дешевой памяти давят ценами в нижнем сегменте. А быть на равных с топовыми SSD от Samsung диски WD / Sandisk все же не смогли, по крайней мере в сознании энтузиастов.

Поэтому запланированное обратное переименование вполне закономерно и отражает сущность Sandisk — выпускать высококлассные, надежные, быстрые SSD, пусть чуть дороже аналогов на Phison, Silicon Motion и т.д., но значительно дешевле Samsung'ов.