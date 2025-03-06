Известный миллиардер не стремится к излишнему расточительству и скромно пользуется "народной" видеокартой

Эксцентричный миллиардер Илон Маск славится своей тягой к информационным технологиям. На днях технический репортер New York Times Кейт Конгер опубликовал в сети изображение ПК Маска под названием DOGE, который установлен в административном офисе Эйзенхауэра.

Эксперты из Pixel peeping сразу разглядели в нем компактный видеоадаптер, очень похожий на GeForce RTX 4060 от MSI. Вместе с тем, роль монитора в системе играет Samsung Odyssey G9. Данная комбинация похожа на то, как если бы двигатель от триммера установили бы в масл-кар.

Впрочем, не стоит бросать тень на GeForce RTX 4060, ведь это действительно отличный графический ускоритель, особенно в свете недавних обзоров GeForce RTX 50. Просто некоторые любители собирать ПК своими руками могут проявить негодование о такого на их взляд проявления технической безграмотности.

Для разрешения 5120x1440 пикселей, вероятно, подошел бы более производительный GPU. Но, известный пул игр миллиардера содержит легкие с точки зрения графики тайтлы, например такие, как Diablo IV и Path of Exile 2, поэтому и GeForce RTX 4060 для него может быть вполне достаточно.

Тем не менее, ранее Маска замечали за прохождением Cyberpunk 2077, который довольно требователен к железу. Однако, ничто не мешает ему запускать игру в окне, параллельно работая, тем более, что формат монитора как нельзя этому способствует.