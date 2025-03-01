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Razg0n
GeForce RTX 5070 от ASUS заметили на Best Buy по цене в $549
Новинке придется столкнуться с Radeon RX 9000, стоящими примерно столько же

Хотя новые GPU NVIDIA Blackwell получились спорными, геймерам все равно надо на чем-то играть. Покупать AMD, а тем более Intel, готовы не все, так что следующая на очереди видеокарта GeForce RTX 5070 несомненно станет одной из самых популярных.

В том числе и благодаря разумной цене всего лишь в $549, о чем красноречиво говорит листинг зарубежного ритейлера Best Buy. В нем заметили "зеленую" новинку в версии ASUS GeForce RTX 5070 Prime. Данная версия, конечно, не является топовой и равной ROG.

Она располагается немного ниже ASUS TUF и Strix, но чуть выше ASUS Dual. Таким образом, ее скорее можно рассматривать как "трехвентиляторный Dual". Интересно, что размещенный на Best Buy экземпляр появился до официального анонса NVIDIA.

Это может указывать на тот факт, что видеокарты уже дано лежат на складах магазинов, а последние ждут снятия эмбарго NVIDIA, чтобы начать продажи. Поэтому указанная ASUS GeForce RTX 5070 Prime еще не доступна для покупки, хотя и присутствует в каталоге сайта.

Как заявляет ресурс Wccftech, видеокарты GeForce RTX 5000 практически нереально достать за рубежом. Они почти отсутствуют в рознице, а те модели, что есть, стоят непомерно "конских" денег. Портал сделал предположение о вероятном изменении поведения со стороны NVIDIA в контексте выхода GeForce RTX 5070.

Данный GPU выйдет 5 марта, и ему через день придется столкнуться с нашествием Radeon'ов 9000-й серии, которые стоят примерно столько же. Возможно, NVIDIA придется нарастить поставки, чтобы составить им конкуренцию.

Стоит добавить, что $549 на Best Buy, очевидно, не окончательная цена и будет корректироваться продавцом в зависимости от состояния рынка. Но наложение выхода видеокарт AMD на релиз GeForce RTX 5070 определенно повлияет на доступность последней положительным образом.

GeForce RTX 5070 будет иметь 12 ГБ GDDR7 и TDP в 250 Вт, а по производительности она, как ожидается, будет примерно равна GeForce RTX 4070 Super, то есть всего на 15% быстрее GeForce RTX 4070. Плюсом видеокарты является наличие генератора кадров MFG, дающего в 4 раза больше FPS, а не в 2 раза, как на GeForce RTX 4000.

#asus #geforce #видеокарта #rtx #5070
Источник: wccftech.com
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