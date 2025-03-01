Они рассчитаны на недорогие, но современные и относительно быстрые сборки ПК.

Пока зажиточные геймеры ликуют в предвкушении установки их новенькой Radeon RX 9070 XT в ПК, более финансово-рациональные пользователи ожидают выхода младших моделей от AMD. Вместе с презентацией топов компания обмолвилась, что готовится выпустить дешевые Raden RX 9060 и Radeon RX 9060 XT во втором квартале 2025 года.

"Словоблудие" в источниках без указания конкретных деталей говорит об отсутствии информации о грядущих видеокартах даже у проверенных инсайдеров. Guru3D предполагает, что в Radeon RX 9060 будет всего 8 ГБ VRAM, как и у GeForce RTX 5060, с которой она, скорее всего, и будет соперничать. Таким образом, очевидно, что в более дорогой Radeon RX 9060 XT вендоры будут устанавливать уже 16 GB.

128-битная шина памяти в обеих моделях будет способствовать раскрытию потенциала GPU разве что в разрешении 1080p. Особо упорные энтузиасты могут попробовать оседлать 1440p, но в таком случае высокий FPS не гарантируется.

В чем AMD будет не сильно уступать NVIDIA, так это в TDP. GeForce RTX 5060 построена том же техпроцессе, что и 110-ваттная GeForce RTX 4060, но ее придется раскочегаривать для получения хотя бы 10% прироста скорости. А, как известно, производительность в этом случае растет нелинейно, и энергопотребление "зеленой" новинки, как пишет TechPowerUp, может достигнуть внушительных 170 Вт.

Примерно столько же должна есть Radeon RX 9060 / XT, от 150 до 200 Вт. Фактически, это одна и та же видеокарта, но с разными частотами и объемом VRAM (как и Radeon RX 7600 и 7600 XT). Что касается цен, то Guru3D рисуют цифры в $349-449, а Videocardz.com — до $400. То есть, учитывая экономическую специфику, не самые роскошные версии в российской рознице могут поначалу стартовать с плюс-минус 40 тысяч рублей.