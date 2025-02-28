Геймер на свой день рождения заказал из Китая новую видеокарту Dicasver Radeon RX 5700 XT за 21 тысячу рублей, но она проработала всего 1,5 месяца. Со слов пользователя, в последние недели драйверы начали выдавать 21-ю и 31-ю ошибки, и, в конце-концов, ПК стал показывать просто черный экран.
Пользователь приобрел данную карту на популярной онлайн площадке с низкими ценами, понадеявшись на хорошие оценки товара, составлявшие в среднем 4,8 балла из 5. Правда текстовых отзывов у Radeon RX 5700 XT не было, на что не было обращено внимания.
Когда покупатель решил обратиться к продавцу с проблемой, тот отказал ему в помощи, сославшись на срок гарантии в 1 месяц. При этом в объявлении период гарантийных обязательств составлял 1 год. Спустя короткое время продавец поменял срок на 2 недели, а потом и вовсе исчез с площадки.
На составленный акт о неремонтопригодности устройства он не реагировал, указывая на то, что период гарантии истек. Впоследствии сама площадка заблокировала пользователю возможность подавать апелляции, в которых говорилось об обмане продавца и реализации им б/у видеокарт.
Тогда геймер решил обратиться к специалистам. Предварительный тест карты сразу выявил завышенные потребления тока, чего не должно быть у рабочего экземпляра. Пломбы были на месте и нетронутые, что не удивительно, так как подделать их несложно.
При разборе эксперты мгновенно определили поврежденное состояние подложки и компаунда GPU, заметное невооруженным глазом. Дальнейшая проверка сопротивлений не выявила отклонений от нормы. После определения зон нагрева стало ясно, что виной всему является пришедшая в негодность микросхема DrMOS с идентификатором BLN3.
Замена данной фазы питания на взаимозаменяемый BLN0 привела к снижению потребления тока видеокартой до корректных ~1,15-1,2 А. Следующая за этим проверка Radeon RX 5700 XT на тестовом стенде показала ее предварительную работоспособность.
Однако радость была недолгой, так как прогон карты в Kingdom Come: Deliverance II за 3 секунды приводил к зависанию системы. Вместе с этим никаких проблем со стабильностью ОС не было. Также не были обнаружены ошибки драйверов. В прочих играх ситуация повторялась.
При проверке мастер увидел слишком низкую частоту GPU всего в 997 МГц. Скинув частоту чипа на минимальное значение в 1025 МГц, то есть практически в 2 раза от заявленной, специалисты смогли добиться стабильной работы игр без вылетов. Правда вместе с частотой уменьшилась и производительность видеокарты до 30-40 FPS на высоком пресете в 1080p в Kingdom Come: Deliverance II. Плюс ко всему этому неизвестно, сколько еще проработает данная видеокарта.
Замена дефектного видеочипа в текущей ситуации была бы экономически нецелесообразной, поэтому девайс оставили в полурабочем состоянии.