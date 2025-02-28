Геймер на свой день рождения заказал из Китая новую видеокарту Dicasver Radeon RX 5700 XT за 21 тысячу рублей, но она проработала всего 1,5 месяца.

Геймер на свой день рождения заказал из Китая новую видеокарту Dicasver Radeon RX 5700 XT за 21 тысячу рублей, но она проработала всего 1,5 месяца. Со слов пользователя, в последние недели драйверы начали выдавать 21-ю и 31-ю ошибки, и, в конце-концов, ПК стал показывать просто черный экран.

Пользователь приобрел данную карту на популярной онлайн площадке с низкими ценами, понадеявшись на хорошие оценки товара, составлявшие в среднем 4,8 балла из 5. Правда текстовых отзывов у Radeon RX 5700 XT не было, на что не было обращено внимания.

Когда покупатель решил обратиться к продавцу с проблемой, тот отказал ему в помощи, сославшись на срок гарантии в 1 месяц. При этом в объявлении период гарантийных обязательств составлял 1 год. Спустя короткое время продавец поменял срок на 2 недели, а потом и вовсе исчез с площадки.

На составленный акт о неремонтопригодности устройства он не реагировал, указывая на то, что период гарантии истек. Впоследствии сама площадка заблокировала пользователю возможность подавать апелляции, в которых говорилось об обмане продавца и реализации им б/у видеокарт.

Тогда геймер решил обратиться к специалистам. Предварительный тест карты сразу выявил завышенные потребления тока, чего не должно быть у рабочего экземпляра. Пломбы были на месте и нетронутые, что не удивительно, так как подделать их несложно.

При разборе эксперты мгновенно определили поврежденное состояние подложки и компаунда GPU, заметное невооруженным глазом. Дальнейшая проверка сопротивлений не выявила отклонений от нормы. После определения зон нагрева стало ясно, что виной всему является пришедшая в негодность микросхема DrMOS с идентификатором BLN3.

Замена данной фазы питания на взаимозаменяемый BLN0 привела к снижению потребления тока видеокартой до корректных ~1,15-1,2 А. Следующая за этим проверка Radeon RX 5700 XT на тестовом стенде показала ее предварительную работоспособность.

Однако радость была недолгой, так как прогон карты в Kingdom Come: Deliverance II за 3 секунды приводил к зависанию системы. Вместе с этим никаких проблем со стабильностью ОС не было. Также не были обнаружены ошибки драйверов. В прочих играх ситуация повторялась.

При проверке мастер увидел слишком низкую частоту GPU всего в 997 МГц. Скинув частоту чипа на минимальное значение в 1025 МГц, то есть практически в 2 раза от заявленной, специалисты смогли добиться стабильной работы игр без вылетов. Правда вместе с частотой уменьшилась и производительность видеокарты до 30-40 FPS на высоком пресете в 1080p в Kingdom Come: Deliverance II. Плюс ко всему этому неизвестно, сколько еще проработает данная видеокарта.

Замена дефектного видеочипа в текущей ситуации была бы экономически нецелесообразной, поэтому девайс оставили в полурабочем состоянии.