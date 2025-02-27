Топовое решение для охлаждения новой флагманской видеокарты от NVIDIA

Пока простые геймеры пытаются найти приемлемый вариант GeForce RTX 5090 с воздушным охлаждением, истинные ПК-энтузиасты еще до выхода видеокарты решили, что будут охлаждать ее при помощи СЖО. Прошло немного времени с релиза GPU и компания EK Water Blocks традиционно выпустила свой фирменный водоблок типа фулл-кавер под названием EK-Quantum Vector³ FE RTX 5090 - Plexi.

Данный агрегат предназначен для эффективного охлаждения сразу графического процессора, видеопамяти и силовых элементов разом, не зря он зовется "full cover".

Новинка обладает повышенными характеристиками теплоотвода, благодаря никелированной медной пластине, в которой используется медь полученная электролитическим способом, что значительно повышает чистоту металла.

Кроме того, в водоблоке применяется обновленный герметик и термопрокладки оптимального размера. Также EK-Quantum Vector³ FE RTX 5090 - Plexi комплектуется алюминиевым бэкплейтом с черным анодированием, который служит для надежной фиксации водоблока на видеокарте.

Верхняя часть выполнена из акрила и содержит 11 светодиодов с ARGB-подсветкой. Таким образом, EK-Quantum Vector³ FE RTX 5090 - Plexi будет гармонично смотреться в системах, где эстетике отведена не последняя роль. Водоблок имеет размеры 214x127x34 мм и отлично сочетается с GeForce RTX 5090 Founders Edition. Рекомендованная производителем цена составляет €339.