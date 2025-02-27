Деталей о новинке не много, но уже понятно, что самая топовая GeForce RTX 5090 скоро появится в игровых ПК

Зажиточные геймеры и энтузиасты немного взгрустнули о того, что на рынке до сих пор нет нормальной версии GeForce RTX 5090. Однако, меланхолию спешит разбавить новость о скором появлении на горизонте заветной GALAX GeForce RTX 5090 Hall of Fame.

Прототип видеокарты уже засветился в сети, и он традиционно для серии HOF имеет белый текстолит. Единственный разъем питания еще ни о чем не говорит, пока это не финальный образец GeForce RTX 5090 HOF. За питание GPU и VRAM отвечают 38 высококачественных фаз, что на 7 больше, чем у ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL. Также есть посадочные места для еще двух фаз.

Отличительной особенностью видеокарты является применение предварительно отобранных экземпляров GPU GB202 и чипов памяти GDDR7, что открывает широчайшие возможности для раскрытия их разгонного потенциала. Также на GALAX GeForce RTX 5090 HOF присутствует переключатель профилей BIOS (1-Click OC).

GALAX GeForce RTX 5090 HOF имеет переработанную конструкцию системы охлаждения, которая не совместима с существующими решениями HOF OC LAB. DIY Modder и Future Mach подготовили для прототипа кастомный водоблок из меди и алюминия.

Финальную версию видеокарты планируют представить в ближайшее время. Ожидается, что она сможет побить рекорд ASUS GeForce RTX 5090 ROG STRAL в 3,5 ГГц.