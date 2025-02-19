8 ГБ RAM не стали препятствием для запуска последних ААА-игр

Как известно, в настоящий момент минимумом для игр считаются 16 ГБ ОЗУ, состоящие из 2 планок по 8 ГБ каждая. Однако зачастую в устаревших ПК с двумя слотами RAM можно увидеть 8 ГБ двумя плашками по 4 ГБ.

Эксперт, специализирующийся на компьютерных экспериментах, решил проверить, хватит ли играм 8 ГБ памяти. Он оснастил современную систему с Core i5-12400F и GeForce RTX 3050 8-ю гигабайтами DDR4-2400 в двухканале и запустил на ней актуальные ААА-проекты с замером FPS.

В Kingdom Come: Deliverance II средняя частота кадров соответствовала фреймрейту с 16 ГБ RAM. Даже 1% и 0,1% FPS были схожими и отличались лишь на десятые доли кадра.

В Marvel's Spider-Man 2 обнаружилась двукратная просадка 0,1% FPS, но это практически не повлияло на плавность геймплея, так как AVG и 1% FPS остались похожими.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидался колоссальный уровень статтеринга из-за требовательности игры, однако, на удивление, 8 ГБ ОЗУ почти не сказались на производительности, оставив средний FPS таким же, как и на 16 ГБ, но с некоторой просадкой по минимальному. Несмотря на то, что в сценах с большим массивом геометрии наблюдалось изменение времени кадра, в целом шутер летал.

В Indiana Jones and the Great Circle малый объем RAM не привел к падению всех трех показателей FPS в сравнении с 16 ГБ, а выявленная разница в ту или иную сторону укладывалась в погрешность измерений. В COD Black Ops 6 снизился AVG и 1% FPS, не более чем на 8%, при сохранении 0,1% FPS на том же уровне. А в Cyberpunk 2077 заметно «рухнул» только 0,1% FPS, с 47 до все еще вполне приемлемых 33 FPS.

Таким образом, было доказано, что на начало 2025 года 8 ГБ оперативной памяти хватает для запуска даже последних ААА-игр. Но, конечно, минимум для игрового ПК сейчас — это 16 ГБ ОЗУ, так как с меньшим объемом могут возникать подвисания в играх.