Видеокарта с 32 ГБ видеопамяти на базе GPU Navi 48 все же может появиться

Слухи касательно Radeon RX 9070 XT с удвоенным объемом VRAM поутихли, но в сети начали разгораться дискуссии касательно того, что AMD может все-таки выпустить видеокарту RDNA 4 с 32 GB GDDR6, только называться она будет Radeon RX 9070 XTX.

Инсайдер Zhangzhonghao из Chiphell, обладающий солидным портфолио утечек о Red Team, заявил, что производитель мог поменять название 32-гигабайтного GPU с Radeon RX 9070 XT на Radeon RX 9070 XTX.

Как известно, видеокарты AMD с приставкой XTX являются топовыми и выделяются либо повышенным количеством ядер, либо частотой, либо большим объемом видеопамяти. В случае с RDNA 2 и 3 флагманы предлагали значительный прирост характеристик, но в RDNA 4 этого не произойдет, так как чип Navi 48 в своей полной конфигурации уже представлен в Radeon RX 9070 XT.

Гипотетическая Radeon RX 9070 XTX будет отличаться от младших версий вдвое большим количеством VRAM, а также символическим бустом частоты и немного выросшим TDP. Она станет мощным решением для ИИ-задач за счет обновлений AI и ML ядер, предоставляемых архитектурой RDNA 4.

Как сообщает Benchlife, несмотря на заявления главного архитектора игрового направления AMD Фрэнка Азора о том, что версии Radeon RX 9070 XT на 32 ГБ не будет, источники подтвердили, что компания ведет разработку продуктов с 32 GB GDDR6 в сотрудничестве со своими партнерами (AIB), а используемый в них чип Navi 48 аналогичен тому, что установлен на Radeon RX 9070 XT. Презентация Radeon RX серии 9000 состоится 28 февраля, а старт продаж запланирован на 6 марта.