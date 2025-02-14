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Razg0n
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
Самый дешевый CPU на платформе AM5 в целом показал себя лучше народного Intel'а

Не секрет, что в бюджетном сегменте CPU происходят наиболее ожесточенные сражения между AMD и Intel. Когда каждая копейка на счету фанатство отходит на второй план, а на первом стоит получение максимальной производительности при минимальной цене.

На начало 2025-го года внимание геймеров сконцентрировалось вокруг трех основных моделей: Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F. Прочие процессоры выбыли из гонки, включая подустаревший, но при этом не сильно дешевый Ryzen 5 5600, и Core i5-13400F / 14400F, по сути являющихся немного разогнанным Alder Lake-S.

Наиболее интересным выглядит сравнение Ryzen 5 8400F и Core i5-12400F, играющих в одной ценовой нише. А более дорогой Ryzen 5 7500F здесь скорее для того, чтобы оценить влияние повышенного объема L3-кеша на игровую производительность.

В итоге, после тестирования процессоров в современных ААА-проектах было обнаружено 8%-ное превосходство Ryzen 5 8400F над Core i5-12400F. В 10 играх из 15 CPU от AMD смог выдать больший FPS. В то же время максимальный проигрыш "синему" лагерю, равный 24%, был зафиксирован в Far Cry 6.

Core i5-12400F не разгонялся и использовался с ОЗУ DDR4 с частотой, поднятой до 3500 МГц. В свою очередь Ryzen 5 8400F был подвергнут оверклокингу до 5,1 ГГц, а Ryzen 5 7500F — до 5,55 ГГц. С обоими процессорами от AMD применялась DDR5-6000 CL28.


В общем, тест показал, что Ryzen 5 8400F не уступает и даже выигрывает у Core i5-12400F при примерно равной стоимости платформ. Это делает CPU от AMD более интересной покупкой, так как сборка на AM5 оставляет больше маневра для дальнейшего апгрейда. Что касается Ryzen 5 7500F, то он также имеет смысл, особенно в связке с высокопроизводительными видеокартами.

#amd #intel #ryzen #процессор #cpu #core #бенчмарк #12400f #7500f #8400f
Источник: youtube.com
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