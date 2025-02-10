ПК-версии традиционно составляют существенную долю в продажах мультиплатформенных игр

Как известно, на конец этого года запланирован выход долгожданной GTA VI, из-за чего многие студии начали спешно переносить дату релиза своих проектов на более поздний срок. И неспроста, ведь очередной шедевр от Rockstar определенно станет важнейшим событием мирового игропрома и почти гарантированно займет 1-е место в битве за звание GotY.

К сожалению, ПК-геймеры не смогут насладиться GTA VI, так как последняя выйдет исключительно для PlayStation 5 / Pro и Xbox Series X / S. По словам гендиректора Take-Two Штрауса Зельника, данный шаг подстегнет продажи консолей и выведет их на прежний уровень после спада.

Исторически GTA выходила сначала на одних платформах, а затем на других, и 6-ая часть также будет следовать установившейся тенденции, заявил Зельник. Кроме того, глава Take-Two отметил, что отсутствие ПК-версии статистически может снижать прибыль от мультиплатформенных игр на более, чем 40%.

Вероятно, в Take-Two не хотят выпускать GTA VI на ПК по причине перспективы её быстрого взлома и попадания на торренты. Это к примеру произошло всего через несколько дней после релиза GTA V, когда полностью рабочий образ игры от команды 3DM уже лежал на зарубежных ресурсах.

В общем, хотя "пекарям" и придется подождать GTA VI год-другой, данное обстоятельство будет иметь свои плюсы. За это время создатели устранят обнаруженные недоработки, а индустрия видеокартостроения совершит очередной скачок. Таким образом, даже GeForce RTX 6050 будет достаточно для 30 FPS на не самых низких настройках.