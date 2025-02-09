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О сложности выбора процессора для игрового ПК в 2025 году — от Core i3-10100F до Ryzen 7 9800X3D

В настоящий момент на рынке присутствует огромное количество процессоров, но при детальном разборе выясняется, что все они либо слишком медленные, либо чрезвычайно дорогие.
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При взгляде на рынок процессоров оказывается, что ни один камень не подходит для того, чтобы стать основой игрового ПК. Ситуация кажется парадоксальной, ведь в магазинах полным полно самых разных моделей на любой вкус и кошелек.

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Но это лишь так кажется, ибо при более детальном взгляде выясняется, что все CPU имеют недопустимые технические или ценовые характеристики. К примеру, возьмем самый бюджетный уровень в лице Core i3-10100F. Процессор имеет абсолютный минимум вычислительной мощности, характеризующийся 4 ядрами и 8 потоками и плюс-минус вменяемым уровнем однопоточной производительности в 450-480 очков по CPU-Z.

Да, Core i3-10100F холодный, и его можно устанавливать в любые материнские платы, даже самые дохлые H410M. Но в тяжелых играх 4-ядерник будет периодически жестко статтерить и в целом выдавать небольшой FPS, если сочетать его с видеокартами среднего уровня и выше.

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Допустим, мы повысили бюджет до Core i3-12100F. В таком случае практически ничего не изменится. Да, полуторакратный прирост производительности за счет архитектурных улучшений даст буст фреймрейта, но в высоконагруженных сценах геймплей с Core i3-12400F также будет подвисать, как и с Core i3-10100F, вследствие малого количества ядер и потоков.

Игры давным-давно научились утилизировать гораздо больше, а значит мы идем далее к 6-ядерникам. И первым на пути нас встречают б/у Ryzen 5 1600 / AF, 2600. Да, на вторичке эти камни стоят копейки, как и материнские платы к ним, но их однопоточная производительность ниже, чем у Xeon E3-1285 V4, Haswell'а середины 2015 года выпуска.

Ryzen 5 3600 конечно, заметно быстрее, но он также слаб с его 500 очков в CPU-Z, и он не способен раскачать мощные GPU. Аналоги от Intel в лице Core i5-10400F и Core i5-11400F не лучше, а второй еще и слишком горяч для низкочастотного 6-ядерника, и обладает невыразительной производительностью, равной жалким 550 баллам в CPU-Z.

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Ryzen 5 5500, стоящий дешевле Core i5-11400F, является гораздо более привлекательным ЦП, в том числе за счет масштабируемой платформы AM4. Но картину смазывает монолитная композиция чипа, взятая прямиком из мобильного сектора. Урезанный вдвое L3-кеш не позволяет раскрывать видеокарты как следует, хотя в целом для мультимедийной системы камень хорош, особенно в виде более прокачанного варианта, именуемого Ryzen 5 5600G, ибо 600 очков в CPU-Z — это уровень разогнанного Core i7-8700K и лишь чуть ниже Alder Lake'ов.

Далее на очереди первый по настоящему заслуживающий внимание процессор — Ryzen 5 5600. Таким он является из-за своей цены в $70-80, а также из-за наличия на рынке кучи дешевых плат на AM4 и памяти DDR4, которую продают, можно сказать, на развес.

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Ryzen 5 5600 дает прикурить даже великому и ужасному Core i5-12400F. И пусть у народного любимца 700 очков в CPU-Z, а не 640, и более низкие температуры, он не всегда обгоняет Ryzen 5 5600 в играх, а зачастую даже отстает от него, при том, что стоит более, чем на 10% дороже.

Хотя несомненный плюс Core i5-12400F — это то, что он без обновления BIOS встает на все платы H610M. Чего не скажешь про Core i5-13400F и 14400F, под которые уже нужна более дорогая доска на B760. Так что эти процессоры не подходят для сборки. Что же до Core i5-12400F, то он был идеален в течение нескольких лет после выхода, а сейчас, к сожалению, превратился в чип для дешевой печатной машинки.

Следующим по ценовой иерархии идет Ryzen 5 7500F, так как Ryzen 5 7400F мы пропускаем из-за термопасты под крышкой. Ryzen 5 7500F хвалят все, и не зря, ведь он неплохо раскрывает видеокарты до GeForce RTX 4080 / 5070. Но вот высокая стоимость в $150 не делает его топом за свои деньги. В целом сборка на Ryzen 5 5600 обойдется практически вдвое дешевле и по FPS будет не сильно отставать.

Идущий за Ryzen 5 7500F Core i5-14600KF выглядит очень соблазнительно, так как его цена с релиза рухнула до менее, чем $200. В разгоне "синий" камень выдает 900+ баллов в CPU-Z и прекрасно раскочегаривает топовые GPU. Но не спроста Core i5-14600KF так дешев. Загвоздка заключается в необходимости тресекционной СЖО и приличной материнской платы на базе чипсета Z790 за $250+. Складываем стоимость комплектующих вместе и получаем конский прайс за примерно +5% FPS к Ryzen 5 7500F.

На этом фоне Ryzen 5 9600X получается выгоднее из-за более дешевых B650 плат, практически все из которых имеют кнопку прошивки BIOS без ЦП. Кроме того DDR5-6000 CL30 явно стоит меньше, чем желательная для Core i5-14600KF DDR5-7200 CL34. Минусом Ryzen 5 9600X также, как и в случае с Core i5-14600KF, является скромный прирост относительно Ryzen 5 7500F, выражающийся в максимум +5% прибавке FPS, даже в разрешении 1080p. А если нет разницы, зачем платить больше?

Далее ценовой диапазон значительно расширяется, с $200 до $500 за Core i9-14900K и Ryzen 7 7800X3D. Между эти двумя цифрами располагается куча процессоров, с количеством ядер, равным 8 или более. Для игр они в настоящий момент бесполезны, так как даже Core i9-14900K предлагает от силы 7%-ный прирост FPS к уровню Core i5-14600KF и Ryzen 5 9600X.

Ryzen 7 7800X3D стоящий столько же, сколько и "синий" флагман на LGA 1700, дает еще +10% FPS и ему не нужная навороченная материнская плата. Так выходит, что этот CPU — имба для игровых ПК?  Не совсем, поскольку целевое разрешение топовых GPU явно выше, чем 1080p. А в 2K, и тем более 4K, разница между быстрыми 6-ядерниками и Ryzen 7 7800X3D сводится практически к нулю. Следовательно, нет смысла переплачивать в 2,5 раза за тот же самый FPS.

К тому же Ryzen 7 7800X3D уныл вне игр из-за чудовищно низкого IPC, выраженного 650 баллами в CPU-Z, что меньше, чем у Core i5-12400F. Ryzen 7 9800X3D в этом отношении получше, но Ryzen 5 9600X все равно быстрее на 8%. Однако по FPS первый, конечно, не имеет конкурентов среди всех CPU. Правда, переплачивать в 1,5 раза за дополнительные 15% производительности к Ryzen 7 7800X3D в 1080p, 6% в 2K и 0% в 4K бредовая идея, с точки зрения экономической целесообразности. Про Core Ultra 9 285K можно вообще не говорить, так как платформа LGA 1851 в целом дороже LGA 1700 и AM5, и хуже них в играх.

В итоге получается, что как ни крути, ни один даже самый быстрый, актуальный и продающийся в магазинах, процессор не подходит в качестве основы для сборки геймерского ПК. Абсолютно все возможные варианты либо имеют чрезвычайно низкие скоростные характеристики, не соответствующие современным меркам, либо жутко переоценены.

Идеально сбалансированный CPU в 2025 году должен выдавать 900+ баллов в CPU-Z в стоке, иметь 8 ядер с HT, либо с дополнительными 8-ю приемлемо быстрыми энергоэффективными ядрами, и стоить до $250. Также его TDP не должен переваливать за отметку в 130 Вт с разблокированными лимитами питания. К сожалению, таких процессоров рынок не предлагает, а когда они станут доступны, минимальная планка производительности будет располагаться выше 1200 баллов в CPU-Z.

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