Процессор быстро достигает максимальной температуры при стандартном TDP

Как известно, Ryzen 5 7500F покорил сердца миллионов геймеров за счет того, что его хватает для раскрытия высокопроизводительных видеокарт, особенно в высоких разрешениях, а также возможности в будущем поставить X3D процессор.

Вышедший без лишнего шума Ryzen 5 7400F также вызвал интерес у геймеров, которые высоко ценят хорошее сочетание стоимости и скоростных характеристик. Новый ЦП имеет идентичные с Ryzen 5 7500F базовые частоты и уступает последнему всего 300 МГц в турбо-режиме, что можно компенсировать разгоном.

А главное, он дешевле старшего собрата. И казалось бы, вот она — новая игровая «имба». Но не тут-то было, поскольку, согласно обзору пользователя с ресурса Bilibili, Ryzen 5 7400F имеет под крышкой не ставший привычным припой, а самую обыкновенную термопасту.

Очевидно, что AMD преследовала цель достигнуть как можно меньшей цены процессора, поэтому применила подобный тип термоинтерфейса. Правда, экономия принесла с собой не только снижение MSRP, но и взлетевшие температурные показатели CPU.

В настройках по умолчанию с памятью DDR5-6000 CL36 Ryzen 5 7400F отстал от Ryzen 5 7500F всего 6% в однопоточном тесте Cinebench R23. Но при этом первый с трехсекционной СЖО умудрился легко достичь Tjmax в 95 °C при базовом TDP в 65 Вт.

При увеличении TDP до 74 Вт камень разогрелся до 105 °C и выключился. Путем ручного разгона Ryzen 5 7400F смог взять частоту в 5,05 ГГц с температурой работы в 96 °C. Вероятно, настройка с помощью PBO позволила бы еще сильнее охладить пыл процессора.

В итоге был сделан вывод, что Ryzen 5 7500F лучше подходит даже для сборки бюджетных игровых ПК, так как незначительная переплата дает более комфортные температуры CPU.