В ближайшее время большинство привлекательных моделей GeForce RTX 4060 могут разобрать

Не секрет, что "народную" GeForce RTX 4060 во всем мире раскупают, как горячие пирожки. Её успех заключается в сочетании низкой стоимости, малого TDP и, конечно, поддержке современных технологий, включая DLSS Frame Generation.

Сообщество Boards Channel, особо приближенное к партнерам NVIDIA, выяснило, что в этом месяце производитель GPU собирается существенно ограничить поставки GeForce RTX 4060.

По сравнению с 4-м кварталом прошлого года в этом квартале объем отгрузок снизится на 60%. Таким образом, NVIDIA готовится к мартовскому выходу GeForce RTX 5060, нового любимца геймеров с ограниченным бюджетом.

Точные характеристики новинки до сих пор не определены, и наибольшие опасения вызывает вероятность ограничения объема VRAM значением 8 ГБ. Цены также пока неизвестны, но некоторые энтузиасты говорят о коридоре в 300-350 долларов.

Кроме того, GeForce RTX 5060 повышает требования к мощности блоков питания за счет TDP в 150 Вт, против 115 Вт у GeForce RTX 4060. И выходит, что для многих смысла ждать GeForce RTX 5060 особого нет, так как она может быть дороже и не сильно лучше, а значит можно не откладывать выбор подходящей GeForce RTX 4060, пока вкусные предложения еще присутствуют в магазинах.