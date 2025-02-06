Серверные процессоры Intel теряют долю рынка под натиском AMD Epyc

С момента появления Sandy Bridge в начале прошлого десятилетия процессоры Xeon завоевывали все большее пространство на серверном рынке. AMD нечем было ответить, поэтому пользователям и компаниям приходилось поневоле переходить на сторону "синего" лагеря.

К 2021 году динамика расширения продаж дошла до своего пика, после чего начала стремительно катиться вниз. Данную нерадужную тенденцию можно разглядеть на аналитической инфографике от SemiAnalysis.

Согласно ей, Intel Xeon постепенно набирали популярность с 2011 года, и за 10 лет охват клиентуры вырос на 70%. В этот период AMD не могла ничего противопоставить Intel, так как Opteron на архитектуре K10 безнадежно устарели, а замена на базе Bulldozer / Piledriver заметно уступала по производительности.

Внедрение и развитие архитектуры Zen привело к появлению нового ответа AMD Intel'у в лице EPYC'ов. Первое их поколение смогло превзойти самые быстрые многоядерные Xeon на базе LGA 2011-3. А следующие генерации, фактически, сделали ненужными Xeon, так как последние имели более высокую цену при аналогичной или более низкой производительности.

Массовое расширение дата-центров и облаков показало, что AMD является более предпочтительным выбором, поэтому с 2021 года доля Intel Xeon начала быстро падать, в итоге рухнув в 2 раза.

На текущий момент топовый 128-ядерный AMD EPYC 9755 обходит наиболее быстрый 128-ядерный Xeon 6980P в среднем на 39,7%. Со-генеральный директор Intel Мишель Джонстон Холтхаус заявила, что для восстановления лидерства им придется серьезно попотеть.