Получить видеокарту многим придется не ранее, чем во второй половине лета

С первого дня продаж любой желающий в РФ может приобрести практически сколь угодно GeForce RTX 5080 в магазинах, на маркетплейсах или у различных посредников. К сожалению для западных ПК-энтузиастов, для того, чтобы узреть фишки новой серии видеокарт от NVIDIA им потребуется выждать приличное количество времени.

Из-за колоссального спроса и более, чем скромных запасов карт в магазинах, ни GeForce RTX 5090, ни GeForce RTX 5080 невозможно купить. То малое количество, что попало на полки, было мгновенно разобрано ботами перекупов для последующей перепродажи единичными экземплярами по заоблачным ценам на площадках по типу eBay.

Согласно отчету крупного британского ритейлера Scan, время ожидания заказанной на сайте GeForce RTX 5080 составляет до 20 недель или 5 месяцев. Таким образом, если NVIDIA кратно не увеличит поставки, то до многих покупателей видеокарта может доехать только ближе к осени.

Причины дефицита топовых GeForce RTX 5000 прозрачны и ясны, как день. Стремительное развитие направления ИИ заставляет NVIDIA перенаправлять производственные мощности в сторону создания ускорителей вычислений — значительно более дорогих устройств, чем GPU, которые приходится продавать за сущие копейки.

В отличие от бума доткомов и прочих экономических пузырей, ИИ хайп приносит реальную финансовую отдачу компаниям, связанным со сферой искусственного интеллекта. Поэтому спрос на ускорители только растет, а значит ПК-гейминг пока отходит на второй план.