Монструозная система охлаждения обеспечивает низкие температуры и буст частоты GPU

Геймеры, идущие в ногу с прогрессом, уже готовы примчаться в магазины, как только GeForce RTX 5090 станет доступна для покупки. Многие выберут вариант с хорошим соотношением цены и производительности, например Palit GameRock или MSI Ventus, но наиболее зажиточные предпочтут раскошелиться на топовую ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL.

По размерам видеокарта заметно опережает GeForce RTX 5090 Founders Edition. Её длина составляет 357 мм, ширина — 149 мм, а высота равна 7,6 мм. ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL занимает 3,8 слота и весит значительно более 3 кг, в сравнении с 1,8 кг у версии FE.

При схожей длине и ширине, новинка толще, чем GeForce RTX 4090 ROG Strix на 7 мм. Учитывая внушительную массу карты в комплекте с ней идет небольшой цилиндрический держатель, выполненный в виде стержня с изменяемой высотой.

Для повышения эффективности охлаждения инженеры ASUS решили применить некоторые инновационные решения. Например, добавили четвертый вентилятор на обратную сторону.

Он имеет реверсивную крыльчатку и работает на выдув воздуха. Благодаря этому удается добиться 20%-ного увеличения давления воздушного потока и, соответственно, снижения температуры GPU.

Возросшее давление в свою очередь позволило упаковать ребра радиатора более плотно. Кроме того, теплотрубки теперь контактируют с испарительной камерой без сплющивания, что усиливает теплоотвод.

Также вместо обычных термопрокладок на чипах памяти был решено использовать прокладки с фазовым переходом. Что касается дополнительного функционала, то ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL оснащена световой полосой Aura и двумя PWM-разъемами для подключения вентиляторов. Ну и, разумеется, карта выполнена эстетично и качественно с использованием премиальных материалов.

Тесты показали, что приличные габариты системы охлаждения ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL заметно снижают температуру графического процессора, 66 °C против 72 °C у Founder Edition. FPS в играх также подрос за счет поднятых из коробки частот.

В Cyberpunk 2077 прибавка составила незначительные 2 кадра, а в Indiana Jones and the Great Circle — 4 FPS. Однако, в A Plague Tale: Requiem удалось выжать дополнительные 10 кадров или 8% к результатам Founder Edition.



Отрыв от FE в Starfield, достигший почти 9%, удвоил превосходство GeForce RTX 5090 над GeForce RTX 4090. Таким образом, усиленная система охлаждения ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL показала себя не только с эстетической, но и с практической стороны.

ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL станет самой дорогой GeForce RTX 5090 с ценником в $2800. По крайней мере до тех пор, пока на сцене не появится GALAX / KFA2 GeForce RTX 5090 HOF или еще более продвинутые версии GeForce RTX 5090.