Владельцам Xeon на LGA 775 можно не беспокоиться

Считается, что ревизия PCI-E определяет, может ли та или иная видеокарта использоваться с определенной платформой. Это действительно так, в случае, когда интерфейс укорочен до 8 линий. Однако, если PCI-E полноформатный с обеих сторон, то при отсутствии упора в CPU видеокартам, на самом деле, практически "по барабану" на версию разъема.

Это еще раз доказали эксперты ресурса TechPowerUp, прогнавшие GeForce RTX 5090 в играх с оценкой влияния различных модификаций PCI-E на производительность видеокарты. Согласно полученным результатам, в разрешении 4K, наименее требовательном к скорости ЦП, "зеленый" флагман практически не теряет прыти на PCI-E x16 4.0.

Падение FPS составило около 1%, что незаметно на фоне общего числа кадров. Все еще довольно распространенный PCI-E 3.0 также не особо сильно влияет на производительность GPU, так как снижение фреймрейта не превышает 4% и оно может компенсироваться разгоном карты.

Исходя из итогов тестов, даже древний PCI-E 2.0 при желании может использоваться с GeForce RTX 5090. В этом случае карта будет быстрее, чем GeForce RTX 4090, то есть потенциал GPU GB202 в целом будет виден.

Таким образом, владельцы Core 10-го поколения и чиплетных камней от AMD до Ryzen 5 3600 могут без проблем ставить новую топовую видеокарту от NVIDIA в свои игровые ПК. Даже на LGA 775 и 1156 производительность графической подсистемы будет глобально ограничена возможностями процессора и RAM, а не PCI-E 2.0.