NVIDIA не желает раскрывать пользователям максимальную температуру GPU

С давних времен графические ускорители от обоих лагерей оснащались датчиком температуры GPU, который в том числе позволял пользователям быть в курсе о количестве градусов в наиболее жаркой точке чипа. Однако, в линейке GeForce RTX 5000 от данной практики было решено отказаться.

Создатель утилиты GPU-Z и технический обозреватель TechPowerUp под ником "Wizzard" заявил, что NVIDIA по какой-то причине решила не добавлять в графический процессор измеритель параметра Hot Spot. В некоторых случаях вместо него отображается некорректная величина, равная 255 ℃.

По словам Wizzard'а, Hot Spot зачастую пугал пользователей, демонстрируя высокие цифры. Но в то же время он был полезен для выявления случаев кривого монтажа системы охлаждения. Так или иначе, отныне адептами "зеленых" доступны лишь параметры "GPU Temperature" и "Memory Temperature".

Создатель GPU-Z отметил, что датчик не будет присутствовать не только в GeForce RTX 5090, но и во всех видеокартах GeForce RTX 5000. Поэтому отображение данных о Hot Spot в данной линейке будет удалено из новых версий утилиты и уже недоступно в бете.

API NVIDIA также не позволяет получить информацию о Hot Spot, поэтому, даже если датчики на самом деле и есть в GPU физически, они все равно отключены производителем на программном уровне.

В итоге, возможность для пользователей узнать о самой горячей точке чипа оказалась заблокирована. Видимо, температуры новых графических процессоров в некоторых местах оказались слишком горячими, и NVIDIA решила не допустить паники среди пользователей и негативных отзывов об этом в сети.