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Razg0n
NVIDIA представила GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070 — флагманскую видеокарту оценили в $1999
Новая веха в истории развития графических ускорителей для ПК

Свершилось то, чего так усердно ждали миллионы геймеров. Корпорация NVIDIA, наконец, официально анонсировала свою новую линейку видеокарт GeForce RTX 5000 под кодовым названием Blackwell. На первых порах в неё вошли GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070.

Данное поколение принесло с собой некоторые значительные улучшения относительно Ada Lovelace, среди которых переход на PCI-E 5.0, применение стандарта памяти GDDR7 и обновление DisplayPort до версии 2.1a.

Также все видеокарты в линейке GeForce RTX 5000 будут по умолчанию поставляться с 16 контактным разъемом питания, а значит даже для младшей народной GeForce RTX 5060 в идеале потребуется обновление блока питания для полного соответствия новым стандартам.

Официальный релиз означает, что теперь точно известны характеристики всех моделей GeForce RTX 5000 и их цены. Так, MSRP флагманской GeForce RTX 5090 составила внушительные $1 999, что на 25% выше, чем у GeForce RTX 4090 с её жалкими $1 599.

Впрочем, плюсом новинки, кроме высочайшей производительности, является перекомпонованный дизайн системы охлаждения 3D Vapor Chamber, в котором используется небольшая печатная плата с плотным размещением элементов. Подобный конструктив позволил ужать размеры видеокарты до двухслотового исполнения, несмотря на возросшее энергопотребление.

GeForce RTX 5090 еще больше отдалилась младших версий. Это можно заметить по её характеристикам и разнице в цене между ней и GeForce RTX 5080. Последняя будет стоит всего $999, то есть вдвое дешевле топа. Что логично, учитывая то, что по спецификациям она является, фактически, половинкой от GeForce RTX 5090.

GeForce RTX 5070 Ti за $750 является наиболее оптимальным выбором в новой линейке, так как она имеет те же 16 ГБ GDDR7 и 256-битную шину, что и GeForce RTX 5080, и уступает её всего на 20% по количеству CUDA-ядер, стоя при этом на 33% дешевле.

А вот GeForce RTX 5070 может быстрее всех превратиться в "тыкву" из-за 12 ГБ VRAM, оставляющих малый запас на раскрытие потенциала GPU в новых играх, многие из которых будут портами с консолей десятого поколения с соответствующими системными требованиями.

Ситуацию спасает стоимость видеокарты в $549. С такой MSRP GeForce RTX 5070 на 36% дешевле GeForce RTX 5070 Ti, но, исходя из количества CUDA-ядер, она на 46% уступает старшей сестре. То есть GeForce RTX 5070 Ti получается выгоднее, так как она значительно быстрее и выглядит более привлекательно за счет наличия 16 ГБ VRAM.

Появление новой линейки GeForce RTX в мировых розничных сетях ожидается к концу января с последующим раскатом географии продаж в феврале. Новинки станут желанной целью для геймеров, желающих получить новый опыт от использования технологий DLSS 4 и нейронного рендеринга.

#nvidia #geforce #gpu #видеокарта #rtx #blackwell #5090 #5080 #5070 #5070 ti
Источник: videocardz.com
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