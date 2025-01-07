Свершилось то, чего так усердно ждали миллионы геймеров. Корпорация NVIDIA, наконец, официально анонсировала свою новую линейку видеокарт GeForce RTX 5000 под кодовым названием Blackwell. На первых порах в неё вошли GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070.
Данное поколение принесло с собой некоторые значительные улучшения относительно Ada Lovelace, среди которых переход на PCI-E 5.0, применение стандарта памяти GDDR7 и обновление DisplayPort до версии 2.1a.
Также все видеокарты в линейке GeForce RTX 5000 будут по умолчанию поставляться с 16 контактным разъемом питания, а значит даже для младшей народной GeForce RTX 5060 в идеале потребуется обновление блока питания для полного соответствия новым стандартам.
Официальный релиз означает, что теперь точно известны характеристики всех моделей GeForce RTX 5000 и их цены. Так, MSRP флагманской GeForce RTX 5090 составила внушительные $1 999, что на 25% выше, чем у GeForce RTX 4090 с её жалкими $1 599.
Впрочем, плюсом новинки, кроме высочайшей производительности, является перекомпонованный дизайн системы охлаждения 3D Vapor Chamber, в котором используется небольшая печатная плата с плотным размещением элементов. Подобный конструктив позволил ужать размеры видеокарты до двухслотового исполнения, несмотря на возросшее энергопотребление.
GeForce RTX 5090 еще больше отдалилась младших версий. Это можно заметить по её характеристикам и разнице в цене между ней и GeForce RTX 5080. Последняя будет стоит всего $999, то есть вдвое дешевле топа. Что логично, учитывая то, что по спецификациям она является, фактически, половинкой от GeForce RTX 5090.
GeForce RTX 5070 Ti за $750 является наиболее оптимальным выбором в новой линейке, так как она имеет те же 16 ГБ GDDR7 и 256-битную шину, что и GeForce RTX 5080, и уступает её всего на 20% по количеству CUDA-ядер, стоя при этом на 33% дешевле.
А вот GeForce RTX 5070 может быстрее всех превратиться в "тыкву" из-за 12 ГБ VRAM, оставляющих малый запас на раскрытие потенциала GPU в новых играх, многие из которых будут портами с консолей десятого поколения с соответствующими системными требованиями.
Ситуацию спасает стоимость видеокарты в $549. С такой MSRP GeForce RTX 5070 на 36% дешевле GeForce RTX 5070 Ti, но, исходя из количества CUDA-ядер, она на 46% уступает старшей сестре. То есть GeForce RTX 5070 Ti получается выгоднее, так как она значительно быстрее и выглядит более привлекательно за счет наличия 16 ГБ VRAM.
Появление новой линейки GeForce RTX в мировых розничных сетях ожидается к концу января с последующим раскатом географии продаж в феврале. Новинки станут желанной целью для геймеров, желающих получить новый опыт от использования технологий DLSS 4 и нейронного рендеринга.