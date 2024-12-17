Программа включена в драйвера, начиная с версии 566.36

Как известно, в свежем драйвере NVIDIA 566.36 появилось новое приложение NVIDIA App, заменившее собой GeForce Experience. Оно вобрало в себя функции последнего, а также возможности панели управления NVIDIA. Казалось бы, это удобно и современно, однако, согласно тестам Tom's Hardware, использование NVIDIA App чревато снижением производительности видеокарт.

Таким образом эксперты советуют пропустить установку приложения и добавлять в систему только драйверы. В противном случае FPS в играх может снизиться до 15%. Например, в S.T.A.L.K.E.R 2 частота кадров с NVIDIA App падает примерно на 5,5 % в 1080p на средних и ультра настройках.

В Microsoft Flight Simulator фреймрейт сокращается на 5,9%, в Black Myth: Wukong на 5,6%, а в Assasin's Creed Mirage на пресете "ультра" аж на 11,4%. Эксперты ожидали наибольшего падения FPS на средних настройках в 1080p, то есть в сценарии, наиболее ограничивающем ЦП. Но по итогу было обнаружено, что эффект не зависит от уровня качества картинки и разрешения.

Но он может проявляться более выражено при использовании высокопроизводительных видеокарт. По словам одного пользователя, в приключенческом экшене от Ubisoft он получил падение FPS на 15% на ПК с Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 4080 Super.

Выходит, что многие геймеры сами того не осознавая, получают сниженную частоту кадров в играх при установке новых драйверов NVIDIA, начиная с версии 566.36, если они переключаются на вариант с NVIDIA App. Из-за этого графические ускорители, фактически, могут демонстрировать скорость как у более младших моделей.