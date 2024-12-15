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Razg0n
GeForce RTX 5070 Ti может стать наиболее оптимальной видеокартой в линейке GeForce RTX 5000
Об этом говорят её технические характеристики

Осталось всего три недели до анонса новейшей серии видеокарт GeForce RTX 5000, однако в сеть уже просачиваются сведения об их технических характеристиках. И согласно им, GeForce RTX 5070 Ti выглядит наиболее разумным выбором для геймеров.

Очевидно, что GeForce RTX 5090 будет недешевой, поскольку её GPU по числу CUDA-ядер более, чем в 2 раза опережает предфлагманскую GeForce RTX 5080. Таким образом, топ новой линейки по показателю "FPS на доллар", явно останется позади всех, исключая представителей "зеленого лагеря" прошлых поколений.

GeForce RTX 5060 также отметается ввиду слабой производительности, как графическоого процессора, так и подсистемы памяти. В итоге остаются всего три модели, которые могут рассматриваться в качестве наиболее оптимальных по цене и характеристикам, не в ущерб приемлемой частоте кадров в играх. Это GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080.

И тут сразу заметна просадка младшей GeForce RTX 5070 по количеству VRAM, равному всего 12 ГБ. Этого уже сейчас впритык, а в 2025-м году и далее с высокой долей вероятности может стать совершенно недостаточно.

Кроме того, ее производительность ограничивается 192-бит шиной, хотя это меньшее из зол. Больше в глаза бросается 40%-ный проигрыш по количеству CUDA-ядер старшей версии с приставкой Ti, что уже довольно серьезная разница.

Исходя из всего вышесказанного, на ринге остаются двое — GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080. Они обе имеют одинаковый объем VRAM в 16 ГБ, идентичную ширину шины памяти в 256-бит и построены на одном GPU GB203.

Хотя GeForce RTX 5080 на 20% превосходит GeForce RTX 5070 Ti по числу ядер, она может быть в среднем на 15% быстрее, учитывая нелинейную зависимость прироста FPS от увеличения производительности GPU. Разгон GDDR7 от Samsung позволит еще сильнее сократить разницу, и в сухом остатке GeForce RTX 5070 Ti всего на 10% отстанет от GeForce RTX 5080 при сохранении паритета по количеству VRAM.

Получается, что GeForce RTX 5070 Ti становится той самой видеокартой, приобретая которую мы получаем максимум железа с приемлемым запасом на среднесрочную перспективу и без лишних переплат. Всё, что выше, то дороже и не сильно лучше, а все, что ниже, то может слишком быстро превратиться в "тыкву".

#nvidia #geforce #gpu #видеокарта #rtx #5070
Источник: wccftech.com
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