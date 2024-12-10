Вот так бывает, когда руководствуешься чужими советами

В последнее время IT-сфера стала привлекательным местом для многих, желающих повысить свои доходы в десятки, а то и сотни раз. В отличие от курьеров, здесь не требуется по 12 часов в сутки бегать по городу в непогоду.

Можно спокойно в домашних условиях, попивая кофеек, творчески разбирать очередную задачу, отправляя результаты работы в офис по сети. Впрочем, нежелательные моменты встречаются даже в IT. Причем не только у нас, но и за рубежом. К примеру, на днях один компьютерный специалист пожаловался на то, что он совершил неверный выбор при поиске работодателя.

6 лет назад NVIDIA сделала ему предложение, однако в связи с беременностью жены ему пришлось устроиться в Apple. Условия в последней предполагали более безопасный и стабильный доход в период, пока супруга была временно отстранена от трудовой деятельности, пусть и зарплата была на $50 000 меньше.

За прошедшее время сотрудника повысили лишь один раз, а его суммарные заработки в Apple остались на месте. "Если ли бы я присоединился к NVIDIA, то сейчас бы уже вышел на пенсию и имел бы неограниченное количество свободного времени, которое мог бы уделять детям".

Как заявил IT''шник, "каждый раз, когда NVIDIA появляется в новостях, жена начинает заводить разговор о том, что мне нужно было принять предложение от них. Хотя мы уже обсуждали те аргументы, которые у нас были относительно трудоустройства в "«игровую компанию»".

Его супруга также посчитала недополученную прибыль от неверно сделанного выбора. Так, выдаваемый работникам NVIDIA грант в виде акций сейчас бы оценивался примерно в $20 000 000. В итоге, муж был обвинен в том, что он не богат и не проводит время с детьми, пока добивается повышения на службе.

Герой статьи согласился с последней частью, касающейся невозможности обеспечить детям легкую жизнь. Как он сказал: "я готов в любой день променять свой брак на возможность изменить свой выбор. И мораль этой истории в том, что не стоит слушать жену, так как она все равно будет винить вас в негативных последствиях".

За 6 лет IT-специалист сумел скопить всего $4 600 000 при зарплате всего в $800 000 в год. В комментариях сообщество высказалось о вероятности продажи акций до их взлета на текущие значения, а также о возможности вложиться в Биткоин, что принесло бы еще больший доход в семейный бюджет.