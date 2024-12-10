Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
IT-специалист устроился в Apple вместо NVIDIA и из-за этого недополучил $20 000 000
Вот так бывает, когда руководствуешься чужими советами

В последнее время IT-сфера стала привлекательным местом для многих, желающих повысить свои доходы в десятки, а то и сотни раз. В отличие от курьеров, здесь не требуется по 12 часов в сутки бегать по городу в непогоду.

Можно спокойно в домашних условиях, попивая кофеек, творчески разбирать очередную задачу, отправляя результаты работы в офис по сети. Впрочем, нежелательные моменты встречаются даже в IT. Причем не только у нас, но и за рубежом. К примеру, на днях один компьютерный специалист пожаловался на то, что он совершил неверный выбор при поиске работодателя.

6 лет назад NVIDIA сделала ему предложение, однако в связи с беременностью жены ему пришлось устроиться в Apple. Условия в последней предполагали более безопасный и стабильный доход в период, пока супруга была временно отстранена от трудовой деятельности, пусть и зарплата была на $50 000 меньше.

За прошедшее время сотрудника повысили лишь один раз, а его суммарные заработки в Apple остались на месте. "Если ли бы я присоединился к NVIDIA, то сейчас бы уже вышел на пенсию и имел бы неограниченное количество свободного времени, которое мог бы уделять детям".

Как заявил IT''шник, "каждый раз, когда NVIDIA появляется в новостях, жена начинает заводить разговор о том, что мне нужно было принять предложение от них. Хотя мы уже обсуждали те аргументы, которые у нас были относительно трудоустройства в "«игровую компанию»".

Его супруга также посчитала недополученную прибыль от неверно сделанного выбора. Так, выдаваемый работникам NVIDIA грант в виде акций сейчас бы оценивался примерно в $20 000 000. В итоге, муж был обвинен в том, что он не богат и не проводит время с детьми, пока добивается повышения на службе.

Герой статьи согласился с последней частью, касающейся невозможности обеспечить детям легкую жизнь. Как он сказал: "я готов в любой день променять свой брак на возможность изменить свой выбор. И мораль этой истории в том, что не стоит слушать жену, так как она все равно будет винить вас в негативных последствиях".

За 6 лет IT-специалист сумел скопить всего $4 600 000 при зарплате всего в $800 000 в год. В комментариях сообщество высказалось о вероятности продажи акций до их взлета на текущие значения, а также о возможности вложиться в Биткоин, что принесло бы еще больший доход в семейный бюджет.

#apple #google #зарплата #трудоустройство #it-индустрия
Источник: teamblind.com
1
Показать комментарии (1)
iPhone SE 4 с 48 МП камерой и TrueDepth для селфи на 12 Мп станет конкурентом флагманским моделям
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
Honor стремится стать «еще одной Huawei» для конкуренции с Apple
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
47
Новейшие игры начинают вылетать на видеокартах с 8 ГБ VRAM, даже в разрешении 1080p
27
Россия увеличивает производство ракет РС-26 «Рубеж» с дальностью до 4000 километров
+
Бета-версия HyperOS 2.0 доступна для нескольких смартфонов Xiaomi и одной модели Redmi
+
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
5
Учёные сообщили о риске затопления Копенгагена
2
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
DARPA начинает летные испытания высокоскоростного самолета X-plane со складывающимся несущим винтом
+
Западная пресса осудила Зеленского за его внешний вид на встрече с Трампом и Макроном
+
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
+
США принялись заменять телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE на аналоги
1
Отечественный Ил-114 готовы поставлять на экспорт в Азию, Латинскую Америку и Африку
2
Новая система РЭБ «Былина» способна менять ход боя на передовой
+
В сеть слили первый взгляд и детали сюжета продолжения мультсериала «Аватар»
1
Вышел трейлер The Game Awards 2024 с кадрами GTA VI и Death Stranding 2
+
Intel Arc B580 оказалась производительнее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT
7
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
9
Китайские компании неохотно берут отечественные чипы
+
В первой половине 2025 года выйдет пять китайских флагманов с высококачественными системами камер
+
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
1

Популярные статьи

Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
6
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
41
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
94
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
11
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
1
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
+
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
2
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
+

Сейчас обсуждают

Алисия Степс
11:10
Признали террористической группировкой даже ООН эту оппозицию - а щас так все ноги преклонили, боже, ебаный мир
Эрдоган заявил о готовности помочь «братскому народу» Сирии в восстановлении страны
VladTag
11:09
Зеленский надеется выпросить у Байдена вступление Украины в НАТО, пока тот ещё президент США
KotSkripaley
11:09
Мне "Убежище" зашло, включил и весь первый сезон за выходной посмотрел. Сейчас второй уже показывают, но я дождусь выхода всех серий и махом посмотрю.
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
Ненавижу Трусикера
11:08
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив.
В Кремле назвали преждевременными разговоры о российских военных базах в Сирии
Ненавижу Трусикера
11:04
Стасик Трусикер,
Эрдоган заявил о готовности помочь «братскому народу» Сирии в восстановлении страны
VladTag
11:03
Эрдоган заявил о готовности помочь «братскому народу» Сирии в восстановлении страны
VladTag
11:02
В Кремле назвали преждевременными разговоры о российских военных базах в Сирии
Roditch
11:01
Это карта для компактных mini-itx корпусов (мало греется, мало потребляет, занимает мало места). Если корпус именно такой, то можно быть спокойной.
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Станислав Белоусов
10:55
Успехов нет, поэтому освещают якобы неуспехи противника.
Зеленский надеется выпросить у Байдена вступление Украины в НАТО, пока тот ещё президент США
Hirano Kohta
10:51
Еще один Карибский кризис?
Bandai Namco анонсировала зимнее обновление и второй сезон для Tekken 8 – появится фото-режим
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем