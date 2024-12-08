Спрос настолько превышает предложение, что образовался гигантский дефицит данного CPU

Как известно, процессоры семейства Core Ultra 200 полностью провалились в играх, уступив даже прошлому поколению. Поэтому геймерам ничего не оставалось, как обратить свой взор на новейший Ryzen 7 9800X3D, который по FPS на 20-30% уделывает флагманский Core Ultra 9 285K.

Успех нового Ryzen оказался настолько огромным и неожиданным для AMD, что компания столкнулась с проблемой поставок достаточного количества экземпляров данного CPU в розничные сети. Как сообщает Wccftech, Ryzen 7 9800X3D не доступен у популярных американских ритейлеров, таких как Newegg и Amazon.

А единственным местом, где хоть как-то можно урвать новинку является площадка eBay. Хотя и в этом случае придется знатно переплатить перекупам за возможность установить в свой ПК самый быстрый игровой процессор. При MSRP в $480 дельцы предлагают его по $780, что больше рекомендованной цены на 63%.

Гигантский ажиотаж и скромные первоначальные запасы вызвали дефицит Ryzen 7 9800X3D не только в США, но и во всем мире. В Великобритании, ЕС и Азии "камень" также отсутствует на складах или доступен в ограниченных количествах.

Геймерам ничего не остается, как переплачивать скальперам 1,5-2-кратную стоимость процессора. Тем же, кто ждет Ryzen 7 9800X3D по вменяемым ценам, специалисты рекомендуют дождаться следующего года, когда AMD сможет наладить дополнительные поставки и удовлетворить повышенный спрос.

Впрочем, гарантии на снижение прайса все равно нет, поскольку производитель может упереться в отграниченные возможности поставок, либо не захотеть сильно увеличивать лимиты, опасаясь спада хайпа с последующим снижением спроса и затовариванием складов.