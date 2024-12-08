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Razg0n
79% владельцев китайских автомобилей в России имеют высшее образование
Покупку транспортных средств из Поднебесной в основном совершают умные люди

В условиях санкций доступ к европейским автобрендам в РФ оказался заблокирован, однако братья китайцы спасли россиян, предоставив им новейшие экземпляры автомобилей собственного производства. И несмотря на то, что нашлись противники новинок, статистика прямо гласит — подавляющее большинство свежеиспеченных владельцев ТС из Поднебесной являются высокообразованными гражданами.

Так по данным известного отечественного ресурса "Автостат", 79% или 8 из 10 выбравших божественные колесницы закончили ВУЗ, 1 и 10 получил диплом техникума, а остальные занялись самообразованием, пойдя по стопам Билла Гейтса и других миллиардеров.

При этом 60% китаеводов заняты высококвалифицированным трудом, и лишь 5% имеют рабочую специальность. Также можно отметить рост популярности китайцев среди представительниц прекрасного пола. Их симпатичный внешний вид, как и их не завышенная стоимость, пришлись женщинам по душе, а что касается технических характеристик — это уже сфера интересов автосервисов.

За 11 месяцев 2024 года в России был реализован 1 447 841 автомобиль. Доля Автоваза составила 27,6%, а четверка самых популярных ТС из Поднебесной в лице Haval, Chery, Geely и Changan, с продажами у каждого выше 100 000 единиц, достигла 38,7%.

После добавления в статистику остальных китайцев, их доля начинает превышать 50% от общего числа проданных авто. Таким образом, учитывая все цифры, можно сказать, что половина сидящих за рулем являются почти что академиками.

#китай #автопром
Источник: m.autostat.ru
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