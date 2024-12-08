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Razg0n
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
Видеокарта показала цифры, недостижимые даже при использовании монструозных кастомных СЖО

Олдфаги помнят, как в начале 00-х из графических процессоров путем разгона удавалось выжать пару-тройку десятков процентов дополнительных FPS. Например, GPU RV350 в Radeon 9550 в исполнении от Gigabyte (GV-R955256D) умел повышать свою частоту на 88%, с дефолтных 250 МГЦ до 470 МГц на стоковом воздушном охлаждении. 

В текущих реалиях производители уже с завода выжимают из видеокарт максимум, оставляя пользователю покрутить в сторону увеличения в лучшем случае 10% мегагерц, даже при использовании топовых СЖО. Разве что память удается более-менее подтянуть.

Поэтому смысл от использования хорошего охлаждения сейчас проявляется в том, чтобы снизить температуры девайса, продлевая время его работы и снижая внезапный выход из строя. Учитывая сложность и дороговизну конструкций, затея в первую очередь подходит для дорогих топовых видеоускорителей.

Впрочем, даже самые дорогие системы жидкостного охлаждения имеют ограничивающий фактор в виде температуры окружающей среды. Зачастую эффективность СЖО может снижаться настолько, что большие кулеры будут где-то рядом по показателю количества градусов на ГП.

Одним из радикальных методов снижения температуры видеокарт в домашних условиях очевидно является использование в качестве хладагента холодной проточной воды. Она не требует огромных финансовых затрат и доступна практически каждому.

Известный отечественный эксперт в области компьютерного железа решил на собственном опыте проверить теорию, вооружившись GeForce RTX 2070 Super с водоблоком и парой силиконовых шлангов. Последние соединили устройство с обычным кухонным краном, и получившаяся система была проверена в стресс-тестах и играх.

Как и было заявлено в начале, разгонный потенциал GPU оказался не слишком впечатляющим, всего +150 Мгц к стоковым 1605 Мгц, то есть прибавка составила около 9,3%. VRAM же в свою очередь бустанулась с 14 до 17 ГГц, став быстрее на 21,4%.

Прожарка оверклокнутой GeForce RTX 2070 Super в Furmark 2 при температуре воды в 15 °C показала, что графический процессор при полной загрузке "раскаляется" всего до 28 °C, а Hot Spot достигает 40 °C. Это примерно в 1,5 раза холоднее, чем в случае применения лучших вариаций замкнутых кастомных контуров, и в 2 раза превосходит водянки, идущие в комплекте с видеокартами.

Дальнейшая проверка "GeForce RTX 2070 Super Vodoprovod Cooling Edition" в играх выявила схожие цифры. Средняя температура GPU составила те же 28 °C, несмотря на полную загрузку разогнанной VRAM, также выделяющей тепловую энергию.

При цене 1 м3 холодной воды в $0,6, водотведения в $0,46 и скорости потока в 1 л / мин, охлаждение обойдется в $0,064 за час. Следовательно, 8-часовой день за ПК будет стоить дополнительные $0,5. И в итоге за месяц придется выложить плюсом $15,5, а за год — $186, что соответствует стоимости графического ускорителя или постройке СЖО.

Очевидно, что чем дороже  видеокарта, тем выгоднее подключать ее к системе холодного водоснабжения. Например, в случае с GeForce RTX 5090 с момента старта продаж и до выхода GeForce RTX 6090 придется переплатить около $1 200, с учетом удвоенного расхода воды, роста тарифов, а также покупки водоблока, термопасты и термопрокладок.

Учитывая цены на новые GeForce RTX 4090, которые стартуют с $2800, GeForce RTX 5090 на "хайпе" может обойтись в 1,5-2 раза дороже, а может и больше. А значит водопроводная СЖО будет стоить всего лишь в 1/4 от цены будущей флагманской видеокарты.

#nvidia #geforce #видеокарта #сжо #система охлаждения #эксперимент #rtx 2070 super
Источник: youtube.com
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