Новинка станет настоящим спасением для экономных геймеров

Свершилось то, чего ждали миллионы геймеров по всему миру, особенно в тех его частях, где экономическая обстановка оставляет желать лучшего. Корпорация Intel официально анонсировала графические ускорители Arc 2-го поколения под кодовым именем Battlemage.

Всего было представлено две модели средне-бюджетного уровня — это Arc B570 и Arc B580. К сожалению, вся линейка ограничена только ими и топовых версий в этом поколении не будет. Тем не менее, выпуск новинок безусловно разбавит обстановку в сегменте недорогих видеокарт, где сейчас правит балом GeForce RTX 4060.

Характеристики обеих моделей по большей части уже были опубликованы в различных утечках. В официальном слайде корректировке подверглись частоты GPU, а также в нем был указан неизвестный ранее уровень TDP, 150 и 190 Вт соответственно.

Что касается цен, то они более, чем замечательные. MSRP Arc B570 составила скромные $219, а Arc B580 — $249. Стало быть, более дешевая версия у нас будет начинаться примерно с 25 000 рублей, а более дорогую можно будет приобрести где-то за 30 000 рублей.

На опубликованной Intel диаграмме можно оценить уровень производительности старшей Arc B580. И как видно, в режиме чистой растеризации она на треть быстрее своих соперников. Активация трассировки лучей сокращает отрыв от GeForce RTX 4060 до 25% и увеличивает его до 42% при сравнении с Radeon RX 7600.

В итоге выходит, что Arc 2-го поколения не только быстрее конкурентов, но и дешевле их. Кроме того, они имеют превосходство в объеме VRAM, что становится все более актуальным по мере роста требований игр и постепенного перехода геймеров на мониторы с более высоким, чем 1080p, разрешением.

Полноценные обзоры Arc B570 и B580 с подробными тестами появятся 12 декабря, в тот же день, когда видеокарты поступят в продажу.