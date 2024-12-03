Подобную конфигурацию не способна полностью загрузить ни одна игра.

Многие заметили, что распараллеливание нагрузки в играх стало нормой, а проекты, использующие один-два потока уже практически не встречаются. И чем дальше, тем большую нагрузку разработчики взваливают на плечи CPU, поскольку современные движки предусматривают раскидывание по потокам по умолчанию.

Соответственно, массовые 4 и 6-ядерники иногда начинают становиться ограничителями FPS, вследствие недостатка вычислительных элементов. И даже запустив хорошо оптимизированную игру на каком-нибудь Ryzen 7 7700, можно увидеть, что практически все ядра трудятся, пусть и не на полную мощность.

Многим было бы интересно узнать, до какой степени может распараллеливаться игра, если предоставить ей огромное количество ядер. И на днях один известный зарубежный техно-портал решил ответить на данный вопрос, проверив недавно вышедший серверный AMD EPYC 9965.

Данный камень сейчас является самым быстрым x86 процессором за счет наличия 192 ядер Zen 5c и внушительного L3 кэша, объемом 384 МБ. Его TDP равно 500 Вт, а рекомендованная стоимость достигает почти $15 000.

В поддерживающей множество потоков Doom Ethernal в разрешении 4K, с пресетом Ultra-Nightmare, c выключенными трассировкой лучей и размытием в движении, пара из двух указанных процессоров смогла стабильно выдавать 200-300 FPS. При этом их общая загрузка составила всего 1%.

Если взглянуть на график распределения нагрузки, то окажется, что Doom Ethrernal может распределиться по более, чем 40 потокам. При этом максимальная средняя загрузка каждого из них не превысит 50%. Таким образом, на 2 x EPYC 9965 можно запустить сразу более 15 таких игр.

Конечно, протестированная конфигурация не является геймерской, поскольку в малопоточных проектах, таких, как, например, CS 2, наблюдается неиграбельная производительность, и проведенные эксперименты носят скорее развлекательный характер. Тем не менее, теперь ясно, что даже урезанные ядра Zen5c в большом количестве способны показать удовлетворительные результаты в подходящих условиях.