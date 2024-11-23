Настолько требовательной к графической подсистеме оказалась игра

Внимание всемирного игрового сообщества в последние дни приковано к S.T.A.L.K.E.R. 2, и особенно к оптимизации игры. Многие отметили повышенную требовательность продолжения культовой серии к графической подсистеме ПК, не совсем сочетающейся с уровнем визуальных красот.

Так, согласно тестированию Hardware Unboxed более 30 современных видеокарт в S.T.A.L.K.E.R. 2, даже на не самых высоких настройках у популярных решений наблюдаются проблемы с демонстрацией приемлемой частоты кадров. Например, средний пресет в базовом на сегодняшний день разрешении 1080p еле вытягивает только GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7700 XT, если брать актуальные, продающиеся в магазинах модели.

Что касается народной GeForce RTX 4060, то она, к сожалению, не способна выдать заветные 60 FPS в указанной конфигурации. Для достижения геймерского фреймрейта приходится либо снижать настройки до низких, либо активировать DLSS, то есть в любом случае жертвовать качеством картинки.

Таким образом, S.T.A.L.K.E.R. 2 показал всю несостоятельность текущего поколения бюджетных видеокарт за $300-$400, заключающуюся в их неспособности нормально тащить современные графонистые ААА-хиты, даже в 1080p.

На конец 2024 года в качестве абсолютного минимума для установки в игровой ПК претендуют GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Вряд ли GeForce RTX 5060 сможет достичь их уровня производительности, поэтому в будущей линейке выбирать что-то ниже GeForce RTX 5060 Ti нецелесообразно. А, учитывая продолжающийся рост сложности графики в играх, базой на ближайший год для 1080p можно назвать GeForce RTX 4080 Super или GeForce RTX 5070.