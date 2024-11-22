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Razg0n
Эксперт определил лучшие связки CPU и GPU для игр на конец 2024 года
Они предлагают наилучшее соотношение цены и производительности

Популярный англоязычный ютубер ScatterVolt, имеющий в своем распоряжении самое разнообразное компьютерное железо, подвел итоги 2024 года, опубликовав список лучших связок "процессор + видеокарта".

И в ультрабюджетном сегменте ПК ценой до $500 победили 6-ядерный Ryzen 5 3500X, который лучше всех конкурентов за свои $50, а также б/у Radeon RX 5700 XT или новая Intel Arc A580, стоящие до $170. Выбор видеокарты в данном случае зависит от отношения к поддержанным вариантам.

Далее на очереди идет комплект из боксового Ryzen 5 5600, который является лучшим игровым CPU до $100, и Radeon RX 6600 / 6650 XT или Intel Arc A750, стоящие до $190.

Модели от "красного" лагеря дадут больше FPS в нативе, а Arc A750 будет более быстрой в трассировке лучей и сможет шустрее кодировать видео AV1.

ПК на указанных комплектующих обойдется в среднем в $600. Если же пользователь не признает CPU от AMD, то он может обратить свой взор на Core i5-12400, как замену Ryzen 5 5600. Это были сборки для 1080p на средних настройках с приемлемым FPS.

Желающим включать высокий пресет в новейших ААА-хитах придется выбрать Ryzen 5 7500F за $125, а видеокарта подойдет из предыдущего списка. Мощный CPU даст значительную прибавку FPS в 1080p, особенно в киберспортивных играх, а системный блок в сборе обойдется в $800.

Переход на 1440p потребует обновления лишь графической подсистемы, например, на Radeon RX 6750 XT за $300 или RX 7600 XT за $310. Первую советуют тем, кому важен FPS сейчас, а вторую тем, кому нужен AV1 кодек и кто хочет в будущем раскрыть потенциал GPU Navi 33 за счет 16 ГБ VRAM и поддержки FSR 4.

Обе карты лучше  медленной GeForce RTX 4060 с 8 ГБ GDDR6, поэтому она не рекомендуется к приобретению для игр в 1440p.

Но вот для мини-рабочей станции, на которой производится редактирование видео, 3D-моделирование или ведется взаимодействие с ИИ, данный видеоадаптер за $300 будет очень даже кстати. Особенно в паре с Core i5-12600K за $170, материнской платой на чипсете B760 за $120 и двумя планками DDR5 6000 CL30, суммарным объемом 32 ГБ. Стоить такая конфигурация будет около $950.

Идущий далее игровой ПК за $1000 создателем рейтинга назван предельно оптимальным, после которого цена будет опережать прирост производительности. В качестве процессора остается Ryzen 5 7500F, но графический ускоритель меняется на абсолютную "имбу" в лице Radeon RX 6800 за $360. Ее сильные стороны — это мощный GPU, 16 ГБ VRAM и неплохой уровень энергопотребления. В качестве адекватной замены предлагается Radeon RX 7700 XT с 12 VRAM и поддержкой FSR 4.

В последней конфигурации для разрешения 1440p за $1200 мелькает все тот же Ryzen 5 7500F, так как его без проблем хватает. А вот Radeon RX 6800 / 7700 XT меняются на более прокачанные Radeon RX 7800 XT / 7900 GRE за $470 / $530. На данный момент они обеспечивают топовый FPS в любых играх, а в CS 2 и COD: Black Ops 6 частота кадров и вовсе улетает за 300 и 120 FPS.

Далее идут сборки исключительно для разрешения 4K. И хотя Ryzen 5 7500F все еще годится, лучше докинуть денег на процессор с бо́льшим количеством ядер, например, на Ryzen 7 7700 за $240 или 7700X за $270. Они оба будут более чем достаточны для любых видеокарт, а последний до выхода Zen 4 X3D считался лучшим игровым CPU.

За графику в сегменте ПК за $1500, отвечает Radeon RX 7900 XT за $650. Ее отличие от предыдущих вариантов заключается в том, что это видеокарта для 4К, а не более низких разрешений, так как она лишь немного слабее флагмана и имеет 20 ГБ VRAM. Минус Radeon RX 7900 XT лишь в том, что она имеет неважную производительность в трассировке лучей.

Пара слов о рабочей станции для 1440p за $1350. Здесь, очевидно, выбор падает на Core i5-13600K за $220 и на довольно производительную, но не переоцененную GeForce RTX 4070 Super за $590.

Для ультрабогатых граждан, могущих позволить себе выбросить $1800 на игровой ПК, рекомендуется присмотреться к Ryzen 7 7700X или, что лучше, к Ryzen 7 7600X3D за $300, правда достать 6-ядерник с 3D-кэшем может быть довольно непросто.

Вместе с тем, видеокартой в сегменте 4K+ будет GeForce RTX 4070 Ti Super за $800, так как выдаваемый ею FPS в трассировке лучей более высокий, чем у Radeon, особенно с DLSS, а 16 ГБ GDDR6X не дадут карте превратиться в "тыкву" из-за недостатка видеопамяти.

В предпоследней связке CPU и GPU за $2200 без малейших сомнений объединили лучший игрой процессор Ryzen 7 9800X3D за $480 и GeForce RTX 4080 Super за $1000. Intel Core здесь абсолютно неуместны, даже самые последние и топовые, а указанный GeForce способен делать всё, включая гейминг на ультра настройках в 4K с высоким FPS, 3D-моделирование, изучение ИИ и т. д.

Конечно, можно подождать GeForce RTX 5080, но во-первых, если даже ее GPU окажется сильно быстрее, цена на видеокарту на старте продаж будет конской, а сама новинка возможно получит все те же 16 ГБ VRAM. Для любителей чистой производительности в 4K за недорого существует Radeon RX 7900 XTX за $850, которая обладает большим потенциалом за счет 24 ГБ VRAM и в некоторых играх обходит GeForce RTX 4090.

Ну и наконец, за безумные деньги самые обеспеченные геймеры уже скоро смогут собрать ПК для получения максимальнейшего FPS во всех новейших ААА-проектах следующих лет. Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5090 — это основа для сверхпроизводительной сборки, которую в ближайшее время ничто не превзойдет. 

Стоимость новой топовой видеокарты в момент появления в магазинах несомненно окажется чрезвычайно высокой и будет удерживаться на этом уровне в течение 4 месяцев, и еще столько же времени потребуется на плавное снижение цены до уровня MSRP. Сколько это будет в начале, $3500 или больше, богатеев не волнует, так как у них на игровой ПК выделен практически неограниченный бюджет.

#amd #intel #nvidia #geforce #radeon #gpu #процессор #видеокарта #cpu
Источник: youtube.com
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Эксперт определил лучшие связки CPU и GPU для игр на конец 2024 года
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