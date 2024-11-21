Не секрет, что корпусные вентиляторы играют немаловажную роль для эффективной работы ПК, поскольку они отвечают за охлаждение комплектующих. При недостаточности теплоотвода производительность системы может снизиться, так что желательно выбирать оптимальные модели.
В настоящее время на рынке присутствует довольно большое множество "карлсонов" всевозможных видов, и довольно непросто выявить среди них лидеров. Впрочем, разбирающийся в теме профессионал из отечественной лаборатории Designing Live справился с задачей и определил наиболее стоящие внимания.
По его мнению, корпусные вентиляторы можно в целом разделить на две категории. В первой те, которые сильно дуют и также сильно шумят, а во-второй, наоборот, тихие и не слишком производительные. Особняком стоит Thermalright TL-S12, подходящие тем, кто не хочет заморачиваться. Данная вертушка вполне сгодится для нешумного охлаждения не слишком горячего системного блока.
Что касается конкретики, то наиболее посредственной моделью стал ZALMAN ZM-AF120, не обладающий какими-либо выдающимися качествами. А самым мощным из тихих ветродуем признан LIAN LI UNI FAN P28.
Последний демонстрирует лучший воздушный поток в 3,4 м/с при уровне шума в 43 дБ и рекомендуется зажиточным геймерам, ценящим качественно сконструированные вещи. Чуть похуже выступили PHANTEKS D30 с потоком в 3,2 м/с при 43 дБ, а также LIAN LI UNI FAN SL-INF 120.
Профессионал высоко оценил продукцию компании be quiet! за стабильно высокую надежность при неплохих характеристиках, так что фанаты бренда могут и далее следовать своим предпочтениям. Тем не менее, по параметру "цена / производительность" вентиляторы от be quiet! уступают тому же Thermalright TL-S12. К примеру, на известной китайской площадке набор из трех TL-S12 стоит 1 500 р., а немец в количестве одного экземпляра у нас оценивается в 1100-1200 р.
При правильной настройке PentaWave PF-P12E с максимальной скоростью вращения в 3000 об/мин может стать хорошим вариантом. На 1500 об/мин он выдал приличный воздушный поток, а в бесшумном режиме (43 дБ) лишь немного уступил лидерам, развив 3,1 м/с. Эксперт советует не использовать PF-P12E на предельных скоростях, только если они не применяются, например, для обдува майнинг-фермы.
Далее неплохо себя проявил PHANTEKS M25, правда ценой повышенного уровня шума. На 1500 об/мин он занял 1-е место, как по выдаваемому потоку, так и по громкости работы.
PCCooler F5 можно брать в случае, если требуется сильнее охладить железо, чем это могут сделать его конкурент в лице Thermalright TL-B12 и DEEPCOOL FK120 с потоком в 4,1 м/с и 4,0 м/с соответственно. Из всей троицы похвалили FK120 за меньший шум и незначительное отставание в производительности. Хотя, в последнее время наблюдается рост стоимости вентиляторов от DEEPCOOL с ~600 р. до почти 1000 р.
Не самый лучший среди slim-моделей DEEPCOOL FT12 Slim с воздушным потоком в 3,4 м/с на 1500 об/мин сумел обойти некоторые модели со стандартной толщиной, например Geometric Future c потоком в 3,0 м/с на той же скорости. Geometric Future в целом показал себя вполне неплохо и был достаточно тихим, продемонстрировав показатели уровня Thermalright TL-B12.
Замеры продува сквозь радиатор показали, что лучше всего здесь проявляет PHANTEKS M25. За ним следуют в порядке уменьшения эффективности DEEPCOOL FT12 Slim, PHANTEKS PH-F120T30 и Thermalright TL-S12.