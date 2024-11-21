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Razg0n
Блогер сравнил популярные модели корпусных вентиляторов
Абсолютного лидера нет, кто-то был лучше в одном, а кто-то в другом

Не секрет, что корпусные вентиляторы играют немаловажную роль для эффективной работы ПК, поскольку они отвечают за охлаждение комплектующих. При недостаточности теплоотвода производительность системы может снизиться, так что желательно выбирать оптимальные модели.

В настоящее время на рынке присутствует довольно большое множество "карлсонов" всевозможных видов, и довольно непросто выявить среди них лидеров. Впрочем, разбирающийся в теме профессионал из отечественной лаборатории Designing Live справился с задачей и определил наиболее стоящие внимания.

По его мнению, корпусные вентиляторы можно в целом разделить на две категории. В первой те, которые сильно дуют и также сильно шумят, а во-второй, наоборот, тихие и не слишком производительные. Особняком стоит Thermalright TL-S12, подходящие тем, кто не хочет заморачиваться. Данная вертушка вполне сгодится для нешумного охлаждения не слишком горячего системного блока.

Что касается конкретики, то наиболее посредственной моделью стал ZALMAN ZM-AF120, не обладающий какими-либо выдающимися качествами. А самым мощным из тихих ветродуем признан LIAN LI UNI FAN P28. 

Последний демонстрирует лучший воздушный поток в 3,4 м/с при уровне шума в 43 дБ и рекомендуется зажиточным геймерам, ценящим качественно сконструированные вещи. Чуть похуже выступили PHANTEKS D30 с потоком в 3,2 м/с при 43 дБ, а также LIAN LI UNI FAN SL-INF 120. 

Профессионал высоко оценил продукцию компании be quiet! за стабильно высокую надежность при неплохих характеристиках, так что фанаты бренда могут и далее следовать своим предпочтениям. Тем не менее, по параметру "цена / производительность" вентиляторы от be quiet! уступают тому же Thermalright TL-S12. К примеру, на известной китайской площадке набор из трех TL-S12 стоит 1 500 р., а немец в количестве одного экземпляра у нас оценивается в 1100-1200 р.

При правильной настройке PentaWave PF-P12E с максимальной скоростью вращения в 3000 об/мин может стать хорошим вариантом. На 1500 об/мин он выдал приличный воздушный поток, а в бесшумном режиме (43 дБ) лишь немного уступил лидерам, развив 3,1 м/с. Эксперт советует не использовать PF-P12E на предельных скоростях, только если они не применяются, например, для обдува майнинг-фермы.

Далее неплохо себя проявил PHANTEKS M25, правда ценой повышенного уровня шума. На 1500 об/мин он занял 1-е место, как по выдаваемому потоку, так и по громкости работы.

PCCooler F5 можно брать в случае, если требуется сильнее охладить железо, чем это могут сделать его конкурент в лице Thermalright TL-B12 и DEEPCOOL FK120 с потоком в 4,1 м/с и 4,0 м/с соответственно. Из всей троицы похвалили FK120 за меньший шум и незначительное отставание в производительности. Хотя, в последнее время наблюдается рост стоимости вентиляторов от DEEPCOOL с ~600 р. до почти 1000 р.

Не самый лучший среди slim-моделей DEEPCOOL FT12 Slim с воздушным потоком в 3,4 м/с на 1500 об/мин сумел обойти некоторые модели со стандартной толщиной, например Geometric Future c потоком в 3,0 м/с на той же скорости. Geometric Future в целом показал себя вполне неплохо и был достаточно тихим, продемонстрировав показатели уровня Thermalright TL-B12.

Замеры продува сквозь радиатор показали, что лучше всего здесь проявляет PHANTEKS M25. За ним следуют в порядке уменьшения эффективности DEEPCOOL FT12 Slim, PHANTEKS PH-F120T30 и Thermalright TL-S12.

#deepcool #thermalright #вентилятор #lian li #phanteks
Источник: youtube.com
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