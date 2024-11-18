Он отлично подойдет любителям киберспортивных дисциплин

Компания LG по праву считается чуть ли не лучшей в мире, когда дело касается производства дисплеев и телевизоров. Впрочем, мониторы из её рук также выходят топовые, что еще раз было доказано анонсом новейшей модели UltraGear OLED GX7.

Данный монитор под кодом 27GX790A разработан специально для профессиональных геймеров с высочайшими требованиями к производительности оборудования. В основе девайса лежит передовая 27-дюймовая WOLED-панель с разрешением 2560x1440, временем отклика Gray-to-Gray (GTG) в 0,03 мс и частотой обновления 480 Гц.

Указанные характеристики делают его наиболее быстрым QHD OLED-монитором, доступным на текущий момент. Также это самая компактная моделью в линейке UltraGear OLED. По заявлению LG, GX7 предлагает более полное погружение в игровой процесс, благодаря превосходному качеству и плавности картинки. Вдобавок устройство обладает безрамочным дизайном со всех 4-х сторон.

Матрица UltraGear OLED GX7 построена по технологии LG WOLED, подразумевающей сочетание белого источника света OLED и фильтров для достижения точной цветопередачи в режиме RGB и повышенной яркости экрана, в дополнение к уже привычным фишкам OLED, включая глубокий черный цвет и пр.

Новинка совместима со стандартом VESA DisplayHDR True Black 400 и поддерживает NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, таким образом геймеры получают высокую контрастность и возможность активировать опцию устранения разрывов изображения от обоих производителей GPU. Кроме того, в UltraGear OLED GX7 присутствует антибликовое покрытие LG Anti-Glare & Low Reflection (AGLR), призванное обеспечить комфортную игру в освещенных помещениях.

Монитор способен менять наклон в диапазоне от -30 до 30 градусов и регулироваться по высоте. В наличии имеется 4-контактный 3,5" разъем, совместимый с DTS Headphone и дающий 3D-звук. Что касается портов, то они представлены стандартами DispalyPort 2.1 и HDMI 2.1 — последними версиями, которыми будут оснащены GeForce RTX 5000.