Что для одного мусор, для другого сокровище

Пользователь Reddit под ником Seizo, также являющий водителем мусоровоза, невольно воспользовался служебным положением для пополнения своего парка компьютерного железа. Он нашел на свалке абсолютно рабочую связку на базе Ryzen Threadripper 3960X, которая хоть и малость подустарела, но все еще способна на многое.

Конфигурация найденного ПК включает в себя 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X, который основан на архитектуре Zen 2 и на момент своего выхода в 2019 году стоил $1399.

Несмотря на то, что Zen 2 на рынке присутствует уже давно, она все еще актуальна, так как используется в PlayStation 5 Pro, вышедшей всего месяц назад. Кроме собственно процессора, системный блок также включает в себя материнскую плату ASUS TRX40-Pro и четыре планки оперативной памяти DDR4 от Kingston, суммарным объемом 32 ГБ.

Но, пожалуй, самым волнующим открытием стало наличие в комплекте видеокарты GeForce RTX 2080 Ti. В 2019 году рекомендованная цена флагмана от NVIDIA составляла $999, и он был заявлен как первый, готовый справиться с Cyberpunk 2077, несмотря на то, что до выхода игры оставалось еще несколько лет.

Единственной нерабочей вещью оказался дисплей трехсекционной СЖО. Также Seizo выразил желание заменить намокший блок питания be quet! Straight Power 11 на что-либо другое, так как его использование может быть не совсем безопасно. В итоге, после чистки и сушки найденный комплект полностью функционирует и готов к запуску последних графонистых ААА-игр с высоким FPS.