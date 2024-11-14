Никогда еще GPU не были такими холодными

Компания Akash Systems подписала документ, согласно которому Министерство торговли США рассмотрит перечисление ей суммарно 50 млн долларов в рамках закона CHIPS. Эти средства пойдут на производство алмазного охлаждения для чипов, применяемых в клиентских устройствах, ЦОД, космических программах и оборонной сфере.

Новая технология фундаментально опережает появившуюся недавно термопасту с наноалмазами, например, Cooler Master CryoFuze 5. Akash Systems удалось физически сплавить алмаз и полупроводники, включая нитрид галлия, добившись превосходных характеристик охлаждения.

На первых этапах процесс планируется поставлять Akash Systems готовые GPU, которые в дальнейшем будут монтироваться на плату "GaN-on-diamond". По мере развития технологии, Akash Systems сможет выпускать и отправлять производителям графических процессоров готовые алмазные пластины для последующей интеграции их в производственные линии.

По словам Akash Systems, применение алмазного охлаждения способно снизить Hot Spot GPU на 10-20 °C. Благодаря этому центры обработки данных получат колоссальную экономию за счет снижения расходов на отвод тепла от вычислительных устройств. Дополнительно повысится производительность чипов вследствие устранения их троттлинга.

Akash Systems уже получила $18 200 000 от венчурных инвесторов, которые высоко оценивают потенциал инновационного метода. В случае получения правительственного гранта шанс на массовое внедрение технологии алмазного охлаждения значительно повышается.