Производственные мощности направляются на создание GPU следующего поколения

Похоже, что видеокарты GeForce RTX 4000 отправляются на заслуженный отдых, передавая эстафету новейшим GeForce RTX 5000. Текущее поколение находится на рынке уже третий год, а геймеры требуют обновления своих высокопроизводительных игровых ПК для возможности запускать современные ААА-игры на высочайших настройках графики.

Согласно отчету Board Channels, NVIDIA завершает цикл производства GeForce RTX 4000, а производственные линии перепрофилируются для изготовления GPU семейства Blackwell. Исключением является графический процессор AD107, используемый в GeForce RTX 4060 и в мобильных GeForce RTX 4050 / 4060.

Выпуск AD102, AD103, AD104 и AD106 полностью прекращен, а новые партии GPU для создания GeForce RTX 4060 Ti, 4070 / Super, 4080 / Super и 4090 более недоступны для поставки. Таким образом, вся линейка десктопных GeForce RTX 4000, кроме народной GeForce RTX 4060, будет постепенно исчезать с полок магазинов, по мере исчерпания запасов GPU у вендоров, и через несколько месяцев начнет заменяться на GeForce RTX 5000.

Первыми в розницу в январе 2025 года попадут топовые GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, через месяц за ними последуют более доступные GeForce RTX 5070 и 5070 Ti, а в марте выйдут народные GeForce RTX 5060 и 5060 Ti.

По последним данным флагманская GeForce RTX 5090 предложит внушительные 32 GB GDDR7 с пропускной способность на 42% большей, чем у GeForce RTX 4090. Шина PCI-E получит версию 5.0, а количество CUDA-ядер вырастет на 33%. Что касается TDP, то он составит 500 Вт. При этом минимально рекомендуемая мощность БП равна 900 Вт.

Также впервые со времен GeForce GTX 280 шина памяти в видеокарте от NVIDIA будет обладать шириной в 512 бит, что неформально означает перевод нового "зеленого" топа в категорию игровых графических ускорителей экстра-класса.