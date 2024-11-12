Похоже, что видеокарты GeForce RTX 4000 отправляются на заслуженный отдых, передавая эстафету новейшим GeForce RTX 5000. Текущее поколение находится на рынке уже третий год, а геймеры требуют обновления своих высокопроизводительных игровых ПК для возможности запускать современные ААА-игры на высочайших настройках графики.
Согласно отчету Board Channels, NVIDIA завершает цикл производства GeForce RTX 4000, а производственные линии перепрофилируются для изготовления GPU семейства Blackwell. Исключением является графический процессор AD107, используемый в GeForce RTX 4060 и в мобильных GeForce RTX 4050 / 4060.
Выпуск AD102, AD103, AD104 и AD106 полностью прекращен, а новые партии GPU для создания GeForce RTX 4060 Ti, 4070 / Super, 4080 / Super и 4090 более недоступны для поставки. Таким образом, вся линейка десктопных GeForce RTX 4000, кроме народной GeForce RTX 4060, будет постепенно исчезать с полок магазинов, по мере исчерпания запасов GPU у вендоров, и через несколько месяцев начнет заменяться на GeForce RTX 5000.
Первыми в розницу в январе 2025 года попадут топовые GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080, через месяц за ними последуют более доступные GeForce RTX 5070 и 5070 Ti, а в марте выйдут народные GeForce RTX 5060 и 5060 Ti.
По последним данным флагманская GeForce RTX 5090 предложит внушительные 32 GB GDDR7 с пропускной способность на 42% большей, чем у GeForce RTX 4090. Шина PCI-E получит версию 5.0, а количество CUDA-ядер вырастет на 33%. Что касается TDP, то он составит 500 Вт. При этом минимально рекомендуемая мощность БП равна 900 Вт.
Также впервые со времен GeForce GTX 280 шина памяти в видеокарте от NVIDIA будет обладать шириной в 512 бит, что неформально означает перевод нового "зеленого" топа в категорию игровых графических ускорителей экстра-класса.