Фанаты Open Source несказанно рады данному событию

Свершилось то, чего ждать миллионы "тру-фанатов" открытого, свободного и бесплатного программного обеспечения. Наконец, спустя долгие годы вышел в свет первый релиз-кандидат растрового графического редактора GIMP версии 3.0 — самой популярной и лучшей замены проприетарному Adobe Photoshop.

Об этом в среду объявила команда разработчиков популярнейшего приложения по обработке изображений. Состояние выпущенной версии максимально приближенно к тому, которое будет в окончательном релизе. Целью выхода GIMP 3.0 RC является сбор отзывов от сообщества и тестирование на баги.

В сообщении говорится, что, если в процессе будут выявлены несущественные быстроустранимые ошибки, то мы увидим GIMP 3.0 довольно скоро. Однако, в случае нахождения более крупных, требующих существенной модификации кода, потребуется выпустить еще один релиз-кандидат GIMP 3.0 RC2.

GIMP 3.0 добирался до пользователей около 20 лет, постепенно вбирая в себя наиболее запрашиваемые функции, включая модернизацию интерфейса и приведение его к минимально адекватным стандартам современного UI. Разумеется, приложению еще есть куда расти, но, главное, что вектор задан, а эталон в лице Adobe Photoshop послужит маяком, к которому следует стремиться.

В общем, фанаты Open Source,и Linux могут ликовать и разбивать шампанское, а, возможно, даже закатить вечеринку, дабы отметить этот, без преувеличения, великий день в истории свободного ПО.