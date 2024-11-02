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Razg0n
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Снятие крышки привело к выходу CPU из строя

Как известно, для максимального снижения температур процессора некоторые энтузиасты прибегают к процедуре его скальпирования, чтобы затем установить систему охлаждения прямо на голый кристалл. Однако не всегда данная процедура проходит успешно, и чем дороже камень, тем выше риски.

Поэтому проводить её желательно с соблюдением особой осторожности. Иначе, можно получить довольно плачевный результат, как у блогера, являющегося руководителем отечественной компьютерной мастерской.

Недавно он принял заказ у своего клиента, который обратился в мастерскую с целью произвести сборку ПК, в основе которого будет лежать топовый Ryzen 9 9950X. Последний славится высокими аппетитами, как по части энергопотребления, так и по части тепловыделения, за счет наличия 16 ядер.

Поэтому было принято решение произвести скальпирование процессора, для чего был применен специальный комплект Thermal Grizzly Delid-Die-Mate, предназначенный для Ryzen 7000 и, соответственно, Ryzen 9000 тоже.

Блогер вместе с помощником приступили к снятию крышки, а весь процесс был запечатлен на камеру. Конкретные действия были доверены руководителю компании, который решил попрактиковаться в процедуре скальпирования CPU на базе AM5

К сожалению, он допустил ряд ошибок, основной из который, как он заявил, стала излишняя торопливость. Необходимо было все делать предельно аккуратно и взвешенно, а также предварительно хорошо прогреть процессор и сразу приступать к действиям, не давая ему остыть. Но пренебрежение правилами в итоге привело к печальным последствиям.

При поднятии крышки послышался треск, сигнализировавший о том, что что-то пошло не по плану. После окончательного разделения половинок, наконец, можно было увидеть голый кристалл. Правда, частично он также остался на крышке.

Стало ясно, что скальпирование не удалось, а Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей был, фактически, уничтожен и не подлежал восстановлению, так как кристалл был расколот. Компания обещала возместить ущерб, поставив новый процессор, в этот раз успешно прошедший скальпирование.

Таким образом, получился довольно дорогой опыт, но без этого никак, если всерьез заниматься любимым делом, взаимодействуя с новыми продуктами.

#ryzen #процессор #cpu #скальпирование #9950x
Источник: youtube.com
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