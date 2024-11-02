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Razg0n
По статистике Steam, популярность видеокарт с 8 и 12 ГБ VRAM снижается, а с 16 и 24 ГБ VRAM растет
Производительность GPU играет в этом немалую роль

Согласно свежеопубликованной статистике Steam за октябрь 2024 года, геймеры начали активно избавляться от видеокарт, имеющих на борту 8 и 12 ГБ VRAM. К ним в частности относятся народная GeForce RTX 4060 и топ по цене и производительности в лице GeForce RTX 4070 Super.

Массово 8 ГБ видеопамяти в доступном сегменте графических ускорителей впервые появились в Radeon RX 480, презентованной на Computex 2016. Но в те времена подобный объем был излишним для большинства игр. По мере роста потребностей последних, AMD и NVIDA стали увеличить количество VRAM, сдвигая цифры в сторону увеличения в большинстве ценовых категорий.

И вот уже более года стандартом в средне-бюджетной нише являются 8 GB, за счет популярности GeForce RTX 4060. Эффект усиливают GeForce RTX 3050 на 8 ГБ, а также Radeon RX 6600 и 7600. Но, естественно, рано или поздно на рынке вновь должен был произойти очередной рост характеристик.

И, похоже, что этот момент настал. По данным Steam, за прошлый месяц геймеры сократили количество имеющихся на руках видеокарт с 8 ГБ на 2,3%. Учитывая 132-миллионную армию пользователей Steam и рыночную долю вышеуказанных моделей, в абсолютных значениях получаются сотни тысяч GeForce и Radeon, от которых отказались игроки.

Вероятно, последним не понравилась чрезвычайно низкая игровая производительность "обрезков", а также скромный прирост относительно предыдущих поколений. А объем памяти здесь играет второстепенное значение, так как привязан к скорости GPU.

А вот падение доли графических ускорителей с 12 ГБ VRAM, скорее всего, объясняется именно упором в видеопамять. GeForce RTX 4070 Super примерно в два раза быстрее, чем GeForce RTX 3060 12 GB. И если для мидла столько памяти в играх с избытком, то для GeForce RTX 4070 Super её становится чрезвычайно мало. Высокие разрешения и трассировка лучей оставляют GPU AD104 все меньше пространства для маневра.

Поэтому геймеры, не жалея средств, начинают переходить на топовые решения с 16+ VRAM. Причем прирост владельцев GeForce RTX 4090 даже опережает количество тех, кто обзавелся GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4080 / Super. А что насчет GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, то это скорее нишевое решение для нейросетей, за которое переплачивать для применения в играх готовы не все.

#steam #видеокарта #статистика #видеопамять #vram
Источник: store.steampowered.com
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corsi
16:53
121.4% DX12 видеокарт как бы намекает, что опять где-то глюкануло, но местные аффторы уже насосали новость с Анал-литикой. А так же рост количества видекарт с 6 и 4 Гб, и внезапно, 512 Мб.
По статистике Steam, популярность видеокарт с 8 и 12 ГБ VRAM снижается, а с 16 и 24 ГБ VRAM растет
Иванов Дмитрий
16:51
Водовозы - это правда . Но , бл , какая же она ОГРОМНАЯ вживую !!
«Акула» против «Огайо» - как СССР построил крупнейшую подлодку в мире
Overseer man
16:51
Куда денешься, системные требования у игр тоже растут.
По статистике Steam, популярность видеокарт с 8 и 12 ГБ VRAM снижается, а с 16 и 24 ГБ VRAM растет
Max Kulev
16:50
Долбаные либералы, то им пердёж коров не нравится, то работа двигателей. Пи3дуйте на Марс, реально, и там занимайтесь своей xуйней
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