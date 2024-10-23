OpenSource показал свое истинное лицо

Русофобия в мире продолжает расти и уже докатилась до проектов с открытым исходным кодом. Так, Грег Кроа-Хартман, отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, внес изменения в список сопровождающих различных подсистем ядра.

Из него были исключены 11 разработчиков, которые, предположительно, работают на российские компании. В качестве причины указывается несоответствие требованиям комплаенса. Заявляется, что россияне могут вернуться обратно, если предоставят "определенную документацию".

Мейнтейнер порта Linux для архитектуры mk68 Герт Уйттерховен возмутился действиями коллег, указав на размытость формулировок. По его словам, неясно, что скрывается за понятием комплаенс и какую именно документацию требуется предоставить. Также Уйттерховен указал на открытость ядра Linux для всех, и то, что возникшая ситуация подрывает основы OpenSource.

В число удаленных мейнтейнеров вошли Evgeniy Dushistov из Mail.ru, занимающийся разработкой файловой системы UFS, Ivan Kokshaysky из МГУ, поддерживающий порт для архитектуры Alpha и др.

По итогу, действия сообщества не вызывают ничего, кроме разочарования. Некогда связывавший людей, борющихся за свободу исходного кода, в настоящий момент OpenSource насквозь пропитан корпоративным духом и политикой. В последние годы можно наблюдать полное искажение его сущности и фактический переход на тоталитарные рельсы.