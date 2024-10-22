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Razg0n
Файловая система ReiserFS будет удалена из ядра Linux 6.13
В связи со стагнацией процесса разработки

В сообществе OpenSource определились с окончательными сроками удаления файловой системы ReiserFS из ядра Linux. Это произойдет в следующем году, начиная с Kernel 6.13.

Разработка ReiserFS стартовала в начале нулевых и за время своего существования не обрела большой популярности, хотя и предлагала некоторые преимущества перед другими файловыми системами. Например, бо́льшая скорость работы, в сравнении с EXT4, а также высокая производительность при работе с мелкими файлами.

К сожалению, активное развитие ReiserFS было прервано в связи с длительным отбыванием наказания её основного разработчика Ханса Райзера. Сотрудник RedHat, Эдуард Шишкин, решившийся продолжить работу, в основном сосредоточен на ReiserFS последней версии, находящейся вне состава ядра. А включенная в ядро осталась практически без внимания.

Пока новая версия ReiserFS пока не имеет четких планов по включению в ядро Linux. Кроме того, Шишкин придерживается более взвешенного подхода к разработке ФС, контрастируя с тем же Кентом Оверстритом, чей непрекращающийся поток патчей к Bcachefs уже начинает выводить из себя Линуса Торвальдса.

#linux #файловая система #reiserfs
Источник: phoronix.com
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