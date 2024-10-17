Пользователи с посредственными системами охлаждения будут в восторге от нового CPU

До появления всех компонентов новейшей платформы LGA 1851 в прайс-листах отечественных магазинов осталось всего несколько недель, и многие компьютерные энтузиасты уже приготовились оформлять заказы для дальнейшего построения новейших ультравысокопроизводительных сборок ПК.

Впрочем, зайдут новинки не только прошаренным "пекарям", но и простым пользователям, способным водрузить 65-ваттный боксовый кулер на флагманский процессор. Так, согласно свежим тестам, Core Ultra 9 285K, разогретый до температуры теплового дросселирования, в мнопоточном режиме CPU-Z способен на 10% превзойти результаты Core i9-14900K.

Очевидно, что 30%-ный буст производительности E-ядер полностью скомпенсировал удаление Hyper-Threading. В однопотоке CPU на 1,8% уступил предшественнику, что все равно впечатляет, учитывая троттлинг, которому подвергался Core Ultra 9 285K.

Во время проведения бенчмарка процессор снизил частоту P-ядер с 5,7 ГГц до 5,5 ГГц, а на на E-ядрах остались максимальные 4,6 ГГц. Добиться приличного результата камню в немалой степени помогло применение 3-нм техпроцесса TSMC N3B. Это значительный прогресс в сравнении с 10 нм у Core i9-14900K, позволяющий заметно снизить уровень тепловыделения.

В целом, выходит, что новейший Core Ultra 9 285K обладает превосходным потенциалом энергоэффективности, выдавая высочайший уровень производительности даже в жестком перегреве. Это определенно улучшит опыт от использования CPU для пользователей, допускающих его уход в состояние троттлинга.