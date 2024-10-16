Чтобы не отставать от всеобщего прогресса в индустрии

Стандарт ATX 3.1 продолжает шагать по планете, завлекая в свои цепкие лапы все большее количество пользователей. А также компаний, готовых применить его в своих продуктах, включая производителей графических ускорителей.

В этом плане NVIDIA, как лидер индустрии, выступила первопроходцем, применив новую технологию в своих решениях верхнего ценового сегмента. Глядя на успехи "зеленых", а также на все большее распространение ATX 3.1 среди геймеров и популяризацию совместимых блоков питания, AMD и Intel решили последовать за NVIDIA, интегрировав передовой разъем питания 12V-2x6 в свои будущие видеокарты.

Улучшенный коннектор значительно снизил вероятность самопроизвольного возгорания карт, в сравнении с 12VHPWR, что вселило в "красных" и "синих" больше оптимизма по внедрению его в свои новые модели. В настоящий момент обеими компаниями проводится активное тестирование возможностей 12V-2x6.

AMD и Intel, фактически, признали преимущества данного разъема перед устаревшими 6 и 8-pin, среди которых передача высокой мощности по одному кабелю. Впрочем, оба лагеря пока не планируют расширять лимит до 600 Вт, ограничиваясь значением в 450 Вт. Особенно с учетом отсутствия в модельном ряду высокопроизводительных видеоадаптеров, обладающих повышенным энергопотреблением.

Возможно, внедрение 12V-2x6 в средне-бюджетных видеокартах может вызвать некоторое возмущение со стороны многих геймеров, поскольку ATX 3.1 блоки питания пока еще не слишком дешевы. Так что, возможно, на первых порах в ходу будут переходники с 6+2-pin на 12V-12x6. А с течением времени производители наладят выпуск недорогих БП, поддерживающих новый стандарт.