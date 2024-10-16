Новинка будет оснащена некоторыми передовыми "хардварными" технологиями

Геймеры всего мира с нетерпением ждут появления линейки GeForce RTX 5000, в том числе и те, кто рассчитывает приобрести модель из средне-бюджетного сегмента. И похоже ждать малютку осталось совсем не долго.

Источник Board Channels, прежде славившийся достоверными утечками, заявил, что выход GeForce RTX 5000 состоится в начале следующего года. Первыми на прилавках появятся топовая монструозная GeForce RTX 5090 и её аналог GeForce RTX 5090D для китайского рынка.

Далее в феврале с конвейера сойдут GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti. Ну, и, наконец, в марте нас ожидает долгожданная народная GeForce RTX 5060 и немного более производительная GeForce RTX 5060 Ti. Что касается SUPER-версий, то в планах у NVIDIA они пока не значатся.

К сожалению, какие-либо данные о спецификациях будущих GPU GB205 и GB206 отсутствуют. Известно лишь, что все модели верхнего и среднего уровня, включая GeForce RTX 5060, будут оснащены 16-контактным коннектором питания 12VHPWR или 12V-2x6.

Кроме того, наконец, появится поддержка стандарта PCI-E 5.0, правда для GeForce RTX 5060 и 5060 Ti будут доступны лишь 8 линий. А для многих станет подарком наличие у новинок разъема Display Port версии 2.1a, позволяющего выводить изображение с разрешением 16K.

Остается надеяться, что курс доллара к моменту появления GeForce RTX 5000 в отечественной рознице не отправится покорять космического пространство.